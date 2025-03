Marco Bezzecchi: «Ich zerstörte mein und sein Rennen»

MotoGP-Ass Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzte im Argentinien-GP in Kurve 1 und riss Fabio Quartararo (Yamaha) mit ins Verderben. Am liebsten würde der Italiener sofort wieder auf seine RS-GP steigen, um zu vergessen.

Nach dem enttäuschenden Qualifying, bei dem für Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi nur Startplatz 9 herausschaute, lieferte er im Sprintrennen eine starke Leistung ab. Mit Rang 6 war der Lockenkopf recht zufrieden, und er konnte den Samstag versöhnlich abschließen.

Im Grand Prix am Sonntag sollte es dann noch besser laufen. Von der neunten Position preschte «Bez» los, doch er kam nicht weit. In Kurve 1 bremste er zu spät – er musste dem vor ihm fahrenden Franco Morbidelli (Ducati) ausweichen und fuhr in weiterer Folge in das Heck von Fabio Quartararo (Yamaha). Bezzecchi stürzte und Quartararo ging weit – der Franzose konnte das Rennen aber von der letzten Position aus fortsetzen.

«Dazu gibt es nicht viel zu erklären, ich machte einen Fehler. Ich bremste etwas zu spät und als ich bemerkte, dass ich zu schnell in die Kurve ging und knapp hinter Franky war, richtete ich mein Bike auf, aber auf der linken Seite war Fabio. Ich konnte die Berührung mit seinem Hinterreifen nicht mehr verhindern und zerstörte dadurch mein und sein Rennen», erklärte Bezzecchi vor den versammelten Journalisten. «Ich habe mich bei seinem Team bereits entschuldigt. Fabio war zu diesem Zeitpunkt nicht da – ich sagte ihnen, sie sollen ihm meine Entschuldigung ausrichten. Es tut mir sehr leid, Shit happens.»

Nach der guten Leistung im Sprintrennen, was wäre für ihn im Grand Prix drin gewesen? «Am Morgen im Warm-up fühlte ich mich mit dem Medium-Reifen sehr gut, aber von dieser Position zu starten ist immer schwer. Ich denke, es wäre vielleicht noch etwas besser als im Sprint gelaufen – der Fehler in der ersten Kurve hat meine Pläne aber zunichte gemacht. Es ist eine Schande», haderte der Italiener.

Als nächstes stehen in zwei Wochen die Rennen in Austin an. Letztes Jahr konnte dort Maverick Vinales mit der Aprilia sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen. «Ich denke, das Bike wird ständig besser, das gesamte Werk arbeitet sehr hart. Hoffentlich kann ich mich in Texas weiter verbessern und mich vor allem im Qualifying steigern – dem wichtigsten Teil. Es ist eine Strecke, die ich mag – sie ist speziell, aber schön. Ich würde gerne schon morgen dort ein Rennen fahren, um diesen Tag zu vergessen, aber ich muss noch warten», lachte der 26-Jährige.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

9. Joan Mir (E), Honda, +15,787

10. Luca Marini (I), Honda, +16,025

11. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

12. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

17. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Disqualifiziert: Ai Ogura (J)

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Zarco 25. 6. Di Giannantonio 22. 7. Binder 19. 8. Ogura 17. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 13. 11. Mir 10. 12. Marini 10. 13. Miller 8. 14. Bastianini 7. 15. Quartararo 6. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Honda 26. 3. Aprilia 22. 4. KTM 22. 5. Yamaha 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 32. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 20. 7. Trackhouse MotoGP Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 11. 10. Monster Energy Yamaha 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.