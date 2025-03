Sprint in Las Termas: Marquez-Party, Zarco auf P4!

Die Rückkehr ins rennbegeisterte Argentinien wurde mit einem aufregenden Sprint gebührend gefeiert. Während das Podest wie beim Saisonauftakt in Thailand ausfiel, feierte Honda mit LCR die Rückkehr an die MotoGP-Spitze.

Die weiße Weste des erst zur Saison 2025 aufgestiegenen Ducati-Lenovo-Werksfahrers Marc Marquez glänzte nach Q2 noch heller. Marquez hatte sich nach beiden Siegen in Thailand inklusive Pole-Position auch den ersten Startplatz in Argentinien gesichert. Dazu hatte der sechsfache Champion alle Sitzungen in Las Termas kontrolliert.

Scharf stellten die Kameras in der Startaufstellung aber zunächst auf das Bike an dritter Position. Johann Zarco hatte mit einer weiteren bemerkenswerten Leistung für die Sensation des Events gesorgt. Seit 36 Rennen stand kein Bike von Honda mehr in Reihe 1. Zwischen Zarco und Marc Marquez – Alex Marquez, der erneut der erste Verfolger seines Bruders war.

Sprengstoff in Reihe 2: Zwischen den beiden offiziellen Ducati-Athleten Bagnaia (4.) und Di Giannantonio (6.) hatte KTM-Held eine starke Ausgangslage für das kurze Rennen über 12 Runden erfahren.

Mit Fabio Quartararo (Yamaha), Franco Morbidelli (Ducati) und Marco Bezzecchi (Aprilia) waren dahinter gleich verschiedene Hersteller vertreten

Kurios wie die erste Startreihe mit einer Honda RC213V zeigte sich auch die Wetterlage. Vereinzelt dünne Regentropfen versetzten das gesamte Feld in eine zusätzlich nervöse Grundstimmung. Gestartet wurde der zweite Sprint der Saison dann aber pünktlich um Ortszeit 15 Uhr als «Dry Race».

Nach kurzem Startsprint stürzte sich Marc Marquez als Erster in die erste Rechtskurve. Dahinter Bruder Alex und Pecco Bagniaia. Zarco wurde auf den wenigen Metern bis auf Rang 6 zurückgerissen. Acosta und ein stürmischer Quartararo hatten den LCR-Racer hinter sich gelassen.

Noch in Runde 1 Ernüchterung in der KTM-Box; Brad Binder war früh von seiner RC16 gepurzelt. An der Spitze zeichnete sich sofort ein vertrautes Bild. Das Marquez-Duo begann sich leicht abzusetzen. Pecco Bagnaia versuchte, sich Pedro Acosta vom Leib zu halten, während in Runde 3 das Duell der Franzosen wieder zu Gunsten von Zarco gedreht wurde. Hinter der besten Yamaha auf Rang gingen mit Di Giannantonio, Bezzecchi und Morbidelli in Runde 4 drei Italiener.

Pecco Bagnaia wollte die Márquez-Brüder nicht ziehen lassen. Die #63 robbte sich in kleinen Schritten wieder an die Ducati-Kollegen ran. Bestens aufgelegt auch Zarco. Der LCR-Held schnappte sich noch vor der Halbzeit KTM-Pilot Acosta für Platz 5.

In Runde 5 sorgten erneut gelbe Flaggen für Aufmerksamkeit. Rookie Fermin Aldeguer und Routinier Oliveira waren aneinandergeraten und zusammen gestürzt. Beide überstanden den Crash, Aldeguer konnte seine Ducati wieder in Gang bringen. Olivera wurde mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus gebracht.

Während es den beiden WM-Führenden an der Spitze gelang, den Abstand zu Bagnaia auf zwei Sekunden einzustellen, versuchte Zarco, den Italiener auf dem letzten Podiumsplatz einzuholen. Hinter Zarco verlor Pedro Acosta gleich mehrere Plätze, der Spanier fiel hinter das Italo-Trio auf Platz 8 zurück.

Auf dem Vormarsch dagegen Joan Mir. Nach schlechtem Start hatte sich der Honda-Werksfahrer bei Halbzeit an das Hinterrad von Acosta gehängt.

Mit viel Risiko und den besten Rundenzeiten verteidigten die Top-4 ihre Stellung auf der Strecke. Drei Runden vor Schluss lag Marc 0,7 sec vor Alex Marquez, der sich gut zwei Sekunden vor Bagnaia halten konnte.

Die Marquez-Dominanz hielt durch. Die Brüder feierten den nächsten Doppelsieg. Trotz der zwischenzeitlich schnellsten Rennrunde musste Honda-Ass Zarco das Podium Ducati-Werksfahrer Bagnaia überlassen. Aber: Mit Rang 4 und einem klaren Vorsprung von zwei Sekunden auf Di Giannantonio setzte der Franzose das bedeutendste Statement des Sprints ab. Spannend: Nach drei Rennen liegt Honda damit hinter Ducati und Aprilia auf Rang 3 der Herstellerwertung.

Marco Bezzecchi erreichte das Ziel auf Position 6 vor Franco Morbidelli und Joan Mir, der sich noch Acosta schnappen konnte. Die drei Yamaha-Piloten Quartararo, Miller und Rins erreichten den Zielstrich gemeinsam auf den Rängen 10 bis 12.

Nicht punkten konnten beim zweiten Einsatz Ai Ogura. Der Trackhouse-Rookie kam nicht über Platz 15 hinaus. Nicht erfolgreich war auch der Auftritt von Tech3-KTM. Platz 14 und 18 für Bastianini und Vinales.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.