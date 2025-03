Quartararo (14.): «Unser Speed war ein Desaster»

MotoGP-Ass Fabio Quartararo (Yamaha) wurde im Argentinien-GP von Marco Bezzecchi abgeschossen. Der Franzose hatte aber mit seiner M1 über das gesamte Wochenende eine miserable Pace. Etwas Positives fand er dann doch.

Yamaha-Ass Fabio Quartararo blickt auf ein enttäuschendes Argentinien-Wochenende zurück. Im Sprint verpasste er als Zehnter die Punkteränge. Im Grand Prix am Sonntag kam er von Startplatz 7 zunächst gut weg, doch dann fuhr ihm in der ersten Kurve Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi ins Heck seiner M1. «Bez» bremste zu spät und musste dem vor ihm fahrenden Franco Morbidelli (Ducati) ausweichen – dabei zog er etwas nach links, doch da stand ihm Quartararo im Weg. Während Bezzecchi stürzte, blieb «El Diablo» sitzen – er konnte weiterfahren, allerdings fand er sich nach dem Zwischenfall am Ende des Feldes wieder. Somit war sein Rennen zerstört, eine gute Platzierung war außer Reichweite.

«Es gibt nicht viel zu sagen. Der Kontakt mit Bezzecchi in der ersten Kurve war unglücklich. Ich musste weit gehen und war Letzter», haderte Quartararo nach dem Rennen. «Auch unsere Pace war am gesamten Wochenende nicht sehr gut. Möglicherweise hätten wir das Rennen einige Positionen weiter vorne beendet, weil wenn du so startest, dann behältst du mehr oder weniger deine Platzierung. Es war ein sehr schwieriges Wochenende, vor allem, was unsere Pace anbelangte.»

Am Ende blieben Quartararo Rang 14 und zwei WM-Punkte, wobei er auch von der nachträglichen Disqualifikation von Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) profitierte. War es ein Wochenende zum Vergessen oder kann er auch etwas Positives daraus mitnehmen? «Für mich gab es nichts Positives – ich denke nicht, dass es uns etwas gebracht hat», winkte der 25-Jährige ab. «Vielleicht war aber unser Speed auf eine Runde im Qualifying akzeptabel, denn wir waren nur eineinhalb Zehntelsekunden von der ersten Reihe entfernt. Aber die Pace war ein Desaster, vielleicht können wir uns beim nächsten Rennwochenende verbessern.»

In zwei Wochen findet in den USA das nächste Rennwochenende statt. «Jedes Mal, wenn ich Erwartungen habe, tritt das Gegenteil ein. Deshalb bevorzuge ich es, keine Erwartungen zu haben», so Quartararo zum bevorstehenden Texas-GP.

Beim Vorsaisontest in Malaysia war Quartararo mit seiner Yamaha noch bei den Schnellsten dabei, ab dem Test in Thailand lief es nicht mehr so gut für ihn. «Wenn man mit MotoGP-Bikes fünf Tage hintereinander auf derselben Strecke ist, dann hat man sehr viel Grip und Gummiabrieb. Auch bei einem Test direkt nach einem Grand Prix, so wie zum Beispiel in Jerez, sind wir näher dran als bei den Rennen», hatte der Weltmeister von 2021 eine Erklärung dafür. «Sobald die Bedingungen etwas schlechter sind, überhitzen wir den Reifen. Auch viele Dinge zu testen, wie an diesem Wochenende, machte es nicht leichter.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio und Johann Zarco © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Joan Mir und Luca Marini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Marquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Marquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Franco Morbidelli © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

9. Joan Mir (E), Honda, +15,787

10. Luca Marini (I), Honda, +16,025

11. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

12. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

17. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Disqualifiziert: Ai Ogura (J)

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Zarco 25. 6. Di Giannantonio 22. 7. Binder 19. 8. Ogura 17. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 13. 11. Mir 10. 12. Marini 10. 13. Miller 8. 14. Bastianini 7. 15. Quartararo 6. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Honda 26. 3. Aprilia 22. 4. KTM 22. 5. Yamaha 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 32. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 20. 7. Trackhouse MotoGP Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 11. 10. Monster Energy Yamaha 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.