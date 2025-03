Pedro Acosta (KTM/9.): Lob für die Honda-Piloten

Red Bull-KTM-Ass Pedro Acosta wurde im MotoGP-Sprint von Termas nach einem starken Beginn nach hinten durchgereicht. Der Spanier über seine Probleme und die Beobachtungen zur beeindruckenden Leistung der Honda-Akteure.

Pedro Acosta zeigte im Sprint von Termas de Rio Hondo am Samstag eine starke Anfangsphase und konnte sich an Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo vorbei auf Rang 4 pressen. Nach wenigen Runden war der Vorwärtsdrang des Spaniers auf der KTM RC 16 jedoch beendet. Am Ende kam der 20-Jährige nur auf Position 9 an – mit elf Sekunden Abstand auf Sieger Marc Marquez (Ducati).

«Ich bin nicht happy. Es ist ziemlich schwer zu verstehen, was da läuft. Es geht um einige Dinge, knurrte der Wunderknabe. «Am Ende ist es, was es ist. Wir müssen verstehen, wie wir mehr Traktion und Vorschub erzeugen und mehr Power auf den Boden bringen können. Wir haben vielleicht das kritischste Bike, wenn es darum geht das Heck zu verlieren und das nicht gerade im besten Moment. Dann verlieren wir Zeit, wippen und rutschen herum. Okay, wir haben das Rennen beendet und einen Punkt geholt – wir haken das jetzt ab und schauen auf das nächste Rennen.»

Zur beeindruckender Leistung der Honda-Fahrer Johann Zarco (4.) und Joan Mir (8.) sagt Acosta: «Sie machten einen guten Job über den Winter! Sie haben vielleicht die größten Schritte unter allen Herstellern gemacht.»

Acosta berichtete: «Zarco war verdammt schnell! Okay, es gibt da einige Pisten, wo er besonders schnell ist. Aber auch Mir war schnell in Thailand, er war in den Tests auch dabei. Sie machen einen guten Job. Ich war hinter Zarco und hinter Mir und sie haben alles andere als schlecht ausgeschaut.»

Der 20-jährige rief sich in Erinnerung: Normal leide ich zu Beginn mehr, habe da meine wesentlichen Probleme. Diesmal war es ein guter Start – es waren vier gute Runden. Normal ist es mein Problem, dass ich zu Beginn eher Position verspiele. Schauen wir mal, was morgen dann mit der Wahl der Reifen passiert – das wird eine große Rolle spielen. Aber wir müssen jedenfalls alles genau checken.»

Ein WM-Zähler durch Acosta. So die sehr magere Ausbeute von KTM im dritten Rennen des Jahres. Die Beobachtungen des Youngsters entsprechen der Realität. In der Herstellerwertung ist KTM am Sprint-Samstag in Argentinien hinter Kontrahent Honda zurückgefallen.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.