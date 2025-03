Triumphator Marc Marquez: «Ich hatte nie Ruhe!»

Drei MotoGP-Siege hintereinander! Nach seinem Triumph im Sprintrennen des Argentinien-Wochenendes ist Marc Marquez weiter ungeschlagen. Der Spanier behielt die Nerven, auch wenn sein Bruder ihn unter Druck setzte.

Beinahe sechs Jahre nach seinem letzten MotoGP-Sieg in Argentinien triumphierte Marc Marquez (Ducati) im Sprintrennen von Las Termas. Der Spanier dominierte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde und setzte sich vor seinem Bruder Alex Marquez und Teamkollege Francesco Bagnaia durch. Der Erfolg des 32-Jährigen wirkte dabei fast schon routiniert – viel Worte verlor er über den Sprint-Sieg nicht, sein Fokus liegt auf dem GP-Rennen.

Bereits im Qualifying sicherte sich Marc Marquez mit einer neuen Bestzeit von 1:36,917 min die Pole Position. Schon vor dem Start war klar: Wer gewinnen will, muss an ihm vorbei.

Für einen Moment keimte Unsicherheit auf, als vor dem Sprint einige Regentropfen auf den Asphalt fielen. Doch der große Regen blieb aus, die Strecke trocknete schnell ab – Marquez musste also nicht als Versuchskaninchen herhalten. Sein Bruder Alex blieb während des gesamten Rennens in Schlagdistanz, wagte jedoch keinen Angriff. Bagnaia verlor früh den Anschluss an das Brüderpaar. Zum dritten Mal in dieser Saison standen damit dieselben drei Fahrer auf dem Podest.

«Das war ein guter Ritt», fasste Marc Marquez den Sprint knapp zusammen. «Mit jeder Session konnten wir unser Gefühl für das Motorrad verbessern.» Besonders zufrieden war er mit seinen konstant schnellen Rundenzeiten im hohen 1:37er-Bereich. Trotzdem bleibt er Perfektionist: Für das Hauptrennen will er noch Feinabstimmungen am Setup und der Elektronik vornehmen. Eine offene Frage bleibt für ihn, wie sich der Grip des Hinterreifens über die Renndistanz entwickelt – hier fehlen ihm noch Daten.

«Ich fühle mich auf beiden Reifen gut. Wir müssen das Sprint-Rennen analysieren, wo wir mit dem weichen Reifen gewonnen haben. Vielleicht haben wir mit dem mittelharten Hinterreifen eine Chance.»

Sein Bruder Alex Marquez kam zwar nahe heran, doch ein echtes Überholmanöver blieb aus. «Ich hatte nie Ruhe», schmunzelte Marc Marquez, der sich über den Erfolg seines Bruders mitfreute. Für das Grand-Prix-Rennen über 25 Runden erwartet er ihn und einen «noch stärkeren Bagnaia» als härteste Gegner.

Mit 49 Punkten führt Marc Marquez nun die MotoGP-Weltmeisterschaft an. Hinter ihm folgen Alex Marquez (38 Punkte) und Francesco Bagnaia (30 Punkte). Sollte Marc auch den GP gewinnen, würde er mit einem komfortablen Vorsprung zu einer seiner Lieblingsstrecken nach Austin in Texas reisen.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.