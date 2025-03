Di Giannantonio (5./Ducati): «Pecco ist unser Ziel» 15.03.2025 - 22:35 Von Tim Althof

© Gold & Goose Fabio Di Giannantonio vor Marco Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio holte sich am Samstag im MotoGP-Sprint von Argentinien Platz 5. Trotz Schmerzen an der angeschlagenen Schulter erhofft er sich sogar für den GP am Sonntag ein besseres Ergebnis.