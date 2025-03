Marquez-Brüder: After-Work-Party bei Gresini-Racing

Die Marquez-Brüder dominierten die ersten beiden MotoGP-Stationen nach Belieben und zeigten nach der Show von Argentinien eine neue Choreographie, für die Dominator Marc sogar den Standort wechselte.

Marc (32) und sein jüngerer Bruder Alex Marquez (28) lehren der MotoGP-Konkurrenz im Moment das Fürchten. Die Überlegenheit der Markenkollegen in Thailand und Argentinien war erdrückend. Auch Marc Márquez’ Teamkollege Francesco «Pecco» Bagnaia konnte die Dominanz der beiden Spanier bisher nicht brechen. Zuletzt war sogar VR46-Racing-Ass Franco Morbidelli besser aufgestellt.

Spannend und stets sehenswert sind auch die Emotionen, die die beiden Spanier vor der ganzen Welt nach den gemeinsamen Erfolgen zeigen. Die Marquez-Brüder genießen ihre Erfolge gemeinsam in vollen Zügen und zeigen auch abseits der Rennstrecke ausgelassene Freude. Marc zeigte bereits auf dem Podium Herz-Gesten – viel passiert hier aber auch hinter den Kulissen.

Eine Besonderheit: Um seinen Ducati-Teamkollegen Bagnaia nicht zu brüskieren, zeigte Marc nach dem Rennen von Termas de Rio Hondo Sensibilität. Der achtfache Champion wollte seinen Emotionen nicht direkt in der Box von Ducati Corse vor der Nase des betretenen Bagnaia freien Lauf lassen. Deswegen wechselte Marc nach der kurzen Gratulationstour im eigenen Team für die private After-Work-Party in die Garage von Gresini Racing.

Dort gab es dann den selbst choreographierten argentinischen Tango im Duett – beide hielten dabei ihre Renn-Trophäen in der Hand und grinsten stolz. Das Video ging bei den Fans längst viral. Zur Erinnerung: Bereits in der Saison 2024 gab es in der Gresini-Box stets neue Party-Songs mit Tanzeinlagen der Marquez-Brüder – die damals aber noch Teamkollegen waren.

Die Ausgelassenheit ist berechtigt: Besser hätte es nach vier Rennen nicht laufen können – maximale Punktzahl. Marc Marquez führt die Tabelle mit 74 Punkten vor Alex (58 Punkten) und Pecco Bagnaia (43 Punkten) an. Doppelweltmeister Bagnaia steht trotz fehlerfreier Fahrt früh unter Druck und muss zudem die Jubelgesänge in spanischer Sprache ertragen.

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Zarco 25. 6. Di Giannantonio 22. 7. Binder 19. 8. Ogura 17. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 13. 11. Mir 10. 12. Marini 10. 13. Miller 8. 14. Bastianini 7. 15. Quartararo 6. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Honda 26. 3. Aprilia 22. 4. KTM 22. 5. Yamaha 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 32. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 20. 7. Trackhouse MotoGP Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 11. 10. Monster Energy Yamaha 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.