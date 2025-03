Alex Marquez (2.): «Was geht denn bitte hier ab?»

Sowohl der Stand der WM-Tabelle als auch die Startaufstellung zum Red Bull Grand Prix of the Americas ließen vermuten: Alex Marquez würde beim MotoGP-Sprint von Austin ein Wort um den Sieg mitreden. Und genauso kam es.

Nach einem erneut tadellosen ersten Trainingstag hielt die hohe Formkurve des Gresini-Piloten auch am Samstag an. Bis auf den Schönheitsfehler «Fabio Di Giannantonio», der ihm den zweiten Startplatz geraubt hatte, war das Q2 bestens gelaufen. Und nachdem «Diggia» die Position verschenkt hatte, schien der Weg frei für die Verfolgung seines Bruders.

Doch dann war da auch noch eine weitere Ducati. Erstmals überhaupt in dieser Saison hatte sich Pecco Bagnaia in Szene gesetzt und das Feld immer wieder in der ersten Runde angeführt.

Alex Marquez verfolgte aus nächster Nähe das Match um Millimeter vor ihm. Kurzzeitig entschloss er sich von Rang 3 aus zur Initiative. Nach einem waghalsiger Fast-Abflugs seines Bruder strecke «AM73» seine Bike an die Spitze: «Ich war ein naher Beobachter.« Als wir Kurve 16 erreichten, fragte ich: Was geht denn bitte hier ab? Ich habe dann innen selbst attackiert, aber der Konter von Pecco und Marc folgte sofort. Es war wirklich sehr spannend, aber auch sehr kompliziert. In solchen Situationen auf dieser Strecke keinen Fehler zu machen, das ist die große Herausforderung», so der Bericht des Zweitplatzierten.

Dass Alex seinen Bruder dann ziehen lassen musste, war keine große Überraschung: «Es gab Sektionen, immer dann, wenn es rechts herum geht, hatte ich auch meine Vorteile, aber in Wahrheit ist er stärker. In den entscheidenden Ecken geht es links herum und da ist er in seiner Welt. Immer wenn ich etwas näher kam, hat er reagiert. Es war ein Spiel für ihn. Für mich war es dennoch ein sehr solides Rennen.»

Im Ziel hatte Alex Marquez knapp eine Sekunde auf den «King of COTA» verloren, zugleich aber auch über eine Sekunde auf Pecco Bagnaia herausgefahren.

Am meisten zu kämpfen hatte der Held der Gresini-Mannschaft aber mit der Strecke. Alex Marquez: «Es ist wirklich sehr speziell und wir mussten den Kurs im Rennen nochmal neu verstehen. Als Marc in Runde 2 fast nochmal gestürzt ist, da war ich gewarnt. Die Piste hatte sehr viel Grip und das hat auch Probleme gemacht. Die Vibrationen haben wieder zugenommen und wir müssen schauen, dass wir für den GP-Lauf unter Kontrolle halten.»

Über den WM-Stand nach fünf Rennen 2025 gibt es nicht viel zu sagen. Mit fünf zweiten Plätzen hat sich «AM73» mit großem Abstand als Nummer 2 der MotoGP etabliert. Zugleich ist er der perfekte Begleitschutz für den überragenden Marc Marquez.

Ergebnisse MotoGP COTA, Sprint (29. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,795 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,918

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,536

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,685

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,676

7. Pedro Acosta (E), KTM, +12,049

8. Luca Marini (I), Honda, +13,588

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,752

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,584

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +14,754

12. Brad Binder (ZA), KTM, +14,908

13. Enea Bastianini (I), KTM, +16,009

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,182

15. Alex Rins (E), Yamaha, +18,181

16. Johann Zarco (F), Honda, +18,625

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,666

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +29,061

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +33,622

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,989

– Maverick Viñales (E), KTM, 3 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 86 Punkte. 2. A. Marquez 67. 3. Bagnaia 50. 4. Morbidelli 42. 5. Di Giannantonio 28. 6. Zarco 25. 7. Binder 19. 8. Ogura 18. 9. Acosta 16. 10. Bezzecchi 14. 11. Marini 12. 12. Quartararo 10. 13. Mir 10. 14. Miller 8. 15. Bastianini 7. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. R. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. A. Fernandez 0. 23. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 86 Punkte. 2. Honda 28. 3. KTM 25. 4. Aprilia 23. 5. Yamaha 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 136 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 70. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 70. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 22. 7. Trackhouse MotoGP Team 19. 8. Monster Energy Yamaha 15. 9. Aprilia Racing 14. 10. Red Bull KTM Tech3 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.