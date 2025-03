Acosta in USA-Mission: Gestylt für Kick-off in Austin

Der Italo-US-Spezialist Alpinestars, der Spaniens MotoGP-Held Pedro Acosta von Kopf bis Fuß ausstattet, spendierte dem populären Red-Bull-Athleten ein liebevoll gestaltetes Outfit zum Texas-Rodeo.

Nicht nur die Mannschaft von VR46 Racing zeigt sich während des US-Grand-Prix vom US-Sport inspiriert – die gesamte Einheit tritt am Circuit of the Americas als Team der Tavullia 46er auf – auch in anderen Garagen hat man sich dem Gastland kreativ verschrieben.

Während Marc Marquez seinen Helm einem US-Customizer widmete, überließ KTM-Held Pedro Acosta seinen Look seinem ganzheitlichen Ausrüster Alpinestars. Die Spezialisten, die zwar den Firmensitz in Italien haben, aber seit Jahrzehnten auch in den USA ansässig sind, verpassten dem Red Bull-KTM-Athleten ein aufregendes Outfit mitsamt Fotoshooting.

Besonders auffällig auch hier der Helm. Neben Jack Miller und Jorge Martin fährt auch Acosta den Helm von Alpinestars. Die Kreativen verwandelten den Acosta-Kopfschutz optisch in einen American-Football-Helm inklusive Kinnbügel, USA-Flagge und Kopfschmuck.

Positiver Nebeneffekt: Durch die großzügige weiße Fläche lässt sich der KTM-Pilot nun deutlich besser im Feld ausmachen. Um 14 Uhr Ortszeit, 21 Uhr in Mitteleuropa, wird der 20-Jährige aus Startreihe 2 um jeden Preis versuchen ein besseres Resultat als Platz 7 erzielen. Das Ziel ist der Touchdown – nach der Ziellinie.