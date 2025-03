Austin, Warm-up: Marc Marquez vor Pecco Bagnaia

Im MotoGP-Warm-up vor dem Austin-GP erzielte Marc Marquez (Ducati) die Bestzeit. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Pecco Bagnaia (Ducati) und Johann Zarco (Honda). Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi stürzte.

Im 10-minütigen Warm-up auf dem 5,513 km langen Circuit of the Americas ging es darum, die nach dem Sprintrennen vorgenommenen Änderungen zu überprüfen. Viel Zeit dafür blieb allerdings nicht in dieser kurzen Session.

Aufgrund technischer Probleme, die nicht näher kommentiert wurden, startete das Warm-up in Austin mit fünf Minuten Verspätung. Um 9.45 Uhr Ortszeit fuhren die MotoGP-Asse auf die Strecke. Es war bewölkt und mit 23 Grad Celsius Lufttemperatur angenehm warm. Der Asphalt, der kürzlich stellenweise erneuert wurde, war trocken.

Die VR46-Ducati-Piloten Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli waren das erste Mal an diesem Wochenende im schönen «Stars & Stripes»-Look als «Tavullia 46ers» unterwegs.

Nach der ersten gezeiteten Runde setzte sich Fabio Quartararo (Yamaha) mit 2:03,429 min an die Spitze. Auf den Rängen 2 und 3 lagen Marco Bezzecchi (Aprilia) und Luca Marini (Honda). Eine Runde später war es dann Marc Marquez (Ducati), der mit 2:01,873 min die schnellste Zeit fuhr.

15 Sekunden vor dem Ende stürzte Bezzecchi in Kurve 5 – es sollte für ihn einfach nicht laufen an diesem Wochenende. Er blieb unverletzt und konnte seine RS-GP selbst wieder aufrichten.

An die Zeit von Marc Marquez kam niemand mehr heran. Teamkollege Pecco Bagnaia setzte sich in seiner letzten Runde mit 0,429 sec Rückstand auf die zweite Position. Dritter wurde Honda-Pilot Johann Zarco, Vierter Quartararo. Alex Marquez beendete die Session auf Rang 7.

Ergebnisse MotoGP COTA, Warm-up (30. März):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 2:01,873 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,429 sec

3. Johann Zarco (F), Honda, +0,695

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,733

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,786

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,869

7. Alex Marquez (E), Ducati, +0,873

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,963

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,964

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,183

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,346

12. Luca Marini (I), Honda, +1,393

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,419

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,506

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,534