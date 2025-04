Enge Duelle in Katar: Rossi, Marquez und Dovizioso

Auf dem Lusail International Circuit in Katar haben sich in der Geschichte der MotoGP-WM schon viele denkwürdige Duelle zugetragen. Dort hatte auch Marc Marquez sein erfolgreiches Debüt in der Königsklasse.

Seit 2004 befindet sich der Katar-GP im Kalender der Motorrad-WM. Seitdem haben sich auf dem 5,380 km langen Lusail International Circuit viele geschichtsträchtige Momente und packende Zweikämpfe in der letzten Runde ereignet. Die Kollegen von motogp.com haben das Ganze mal zusammengefasst:

2005 dominierte Valentino Rossi in seiner zweiten Saison bei Yamaha die MotoGP-WM. Jene, die ihm in dieser Saison noch am nächsten kamen, waren die Honda-Piloten Nicky Hayden und Marco Melandri. Mit Letzterem lieferte sich Rossi beim Katar-GP 2005 einen harten Kampf in der letzten Runde. In Kurve 12 versuchte Melandri an seinem Landsmann vorbeizukommen – dabei ging er weit und Rossi gewann das Rennen. Es war einer seiner elf Grand-Prix-Siege in diesem Jahr. «The Doctor» wurde mit 140 Punkten Vorsprung auf Melandri Weltmeister.

2013 brach in der MotoGP mit der Ankunft von Marc Marquez eine neue Ära an. Er war auf Anhieb konkurrenzfähig und lieferte sich in seinem ersten MotoGP-Rennen in Katar mit Valentino Rossi einen engen Kampf um Platz 2. «Vale» war in dieser Saison gerade von Ducati zu Yamaha zurückgewechselt. Ein Fehler in der letzten Runde in Kurve 1 warf Rossi zurück, aber er kämpfte sich wieder heran und konnte sich den zweiten Rang vor Rookie Marquez sichern. Gewonnen hat den Katar-GP 2013 Jorge Lorenzo. Den WM-Titel 2013 holte sich jedoch MM93 – mit 20 Jahren und 266 Tagen ist er immer noch der jüngste Weltmeister in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft.

2014 waren es erneut Rossi und Marquez, die sich bei Saisonauftakt in Katar ein enges Duell lieferten – dieses Mal stritten die Erzrivalen um den Sieg. Zwei Runden vor Schluss tauschten die beiden viermal die Positionen. Zum Schluss versuchte Rossi in Kurve 10 noch einmal an seinem Kontrahenten vorbeizukommen – ohne Erfolg. Marquez siegte und gewann in dieser Saison auch die neun darauffolgenden Rennen.

2018 war es wieder Marc Marquez, der auf dem Lusail International Circuit für Unterhaltung in der letzten Runde sorgte. Dieses Mal hieß sein Kontrahent Ducati-Pilot Andrea Dovizioso. «Dovi» führte in der letzten Runde vor dem Spanier. In der letzten Kurve zog MM93 innen vorbei, er musste danach aber weit gehen. Dovizioso holte sich die Führung zurück und gewann den Katar-GP mit 27 Tausendstelsekunden Vorsprung auf seinen Titelkonkurrenten. Platz 3 holte sich Valentino Rossi, der das Duell um den Sieg aus der ersten Reihe mitverfolgen durfte.

2019 folgte die Neuauflage des Duells Dovizioso gegen Marquez. Der Italiener ging erneut als Führender in die letzte Runde. Marquez wartete dieses Mal nicht bis zur letzten Kurve. Er versuchte es zunächst in den Kurven 10 und 12 – ohne Erfolg. In der letzten Kurve wagte Marquez einen späten Angriff – er kam, wie 12 Monate zuvor, wieder von der Ideallinie ab, und erlebte ein Déjà-vu: Dovizioso gewann wieder den Katar-GP hauchdünn vor Marquez.

In den Jahren danach gab es in Katar noch viele denkwürdige Momente. Enea Bastianini (2022) und Fabio Di Giannantonio (2023) konnten sich dort jeweils ihren ersten MotoGP-Sieg holen. 2024 siegte Pecco Bagnaia im Grand Prix.