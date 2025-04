Fehlerfreier Bagnaia landet mit Rückenwind in Katar 08.04.2025 - 20:17 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Rast und rastenlos: Marc Marquez nach seinem Crash beim US-GP © Gold & Goose Alex Marquez führt die WM-Tabelle vor Runde 4 in Katar an © Gold & Goose Null Fehler: Pecco Bagnaia will die WM-Krone zurück Zurück Weiter

Auf den Randsteinen des Circuit of the Americas war die Marquez-MotoGP-Show schlagartig zu Ende. Ausgerechnet auf der Hausstrecke von «MM93» hieß der Sieger Pecco Bagnaia. In Katar beginnt die Saison ein zweites Mal.