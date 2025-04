Franco Morbidelli: Luft nach oben und Druck von unten

WM-Rang 4 – VR46-Racing-Pilot Franco Morbidelli kommt als positive Überraschung und Speerspitze der Rossi-Einheit nach Losail. Im Sandwich der Werks-Ducati geht es für den Römer schon jetzt um die Flucht nach vorne.

Vor gut einem Jahr, als Ducati-Pilot Franco Morbidelli zuletzt die Wüstenarena von Losail betrat, funktionierte der Vizeweltmeister der Saison 2020 in einem körperlichen Notlaufprogramm. Die enorm hohen Erwartungen an den von Yamaha zu Pramac und Ducati gewechselten waren bereits beim heftigen Abflug Morbidellis in Portimao zerbröselt – der Römer war die erste Hälfte der Saison 2024 mehr Passagier denn Dirigent der GP24.

Im April 2025 hat sich die Situation grundlegend verändert, und das, obwohl Morbidelli das Renngerät in unveränderter Spezifikation mit ins Lager der VR46-Mannschaft eingebracht hat. Im zweiten Jahr auf der Desmosedici profitierte Morbidelli von der bekannten Technik und dem wiederhergestellten Körper. Dass «Morbido» auf WM-Rang 4 ins vierte MotoGP-Event 2025 geht, damit hätten nur wenige gerechnet.

Dass Morbidelli eher nicht auf dem Podium auftauchen würde, entsprach auch der Logik von Fabio Di Giannantonio, der unter offizieller Ducati-Flagge auf vollem Werksmaterial die vermeintlich bessere Ausgangslage mitbrachte. Aus der VR46-Idee, Di Giannantonio auf Sieg zu setzen und Morbidelli als Schutzschild einzusetzen, wurde vorerst nichts.

Denn nun war es wie Morbidelli im Vorjahr «Diggia», der mit den Nachwirkungen der Test-Verletzungen zu kämpfen hatte. Zwar gelang es der insgeheimen Nr. 1 des Teams beim US-GP, vor Morbidelli auf Platz 3 über die Linie zu kommen – doch im großen Gesamtbild liegt der Vorteil weiter beim routinierten Morbidelli.

Die Startnummer 21 gibt sich vor dem Event in der Wüste von Katar zuversichtlich und entspannt, betont, dass der Losail International Circuit zu seinen Lieblingskursen zählt. Doch Franco Morbidelli steckt in der Zwickmühle. Denn die ersten sechs Rennen haben gezeigt: Das Tempo ist hoch, aber nicht hoch genug, um an der Spitze der 22 Piloten zu fahren. Gleichzeitig bahnt sich die Verdrängung durch den Teamkollegen an. In der Gesamtwertung beträgt das Polster noch 11 Punkte. Luftiger geht es in Richtung Top-3 zu – 20 Punkte trennen den VR46-Racer von Vizeweltmeister Pecco Bagnaia.

Noch ist die Saison jung – doch Morbidelli zählt zu den wenigen Fahrern der MotoGP, dessen Vertrag Ende des Jahres ausläuft. Sein Plan, sich früh in Szene zu setzen, ist erst einmal aufgegangen. Ab jetzt geht es darum, die Stellung zu halten.

WM-Stand nach 6 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 87 Punkte. 2. M. Marquez 86. 3. Bagnaia 75. 4. Morbidelli 55. 5. Di Giannantonio 44. 6. Ogura 25. 7. Zarco 25. 8. Bezzecchi 24. 9. Marini 20. 10. Miller 19. 11. Binder 19. 12. Bastianini 16. 13. Acosta 16. 14. Quartararo 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Viñales 6. 18. R. Fernandez 25. 19. Aldeguer 3. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 111 Punkte. 2. Honda 36. 3. KTM 34. 4. Aprilia 33. 5. Yamaha 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 161 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 99. 3. BK8 Gresini Racing 90. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 30. 6. Honda HRC Castrol Team 30. 7. Monster Energy Yamaha 26. 8. Aprilia Racing 25. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.