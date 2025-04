Brad Binder: «Bin viermal von der Strecke abgekommen»

Brad Binder (KTM) belegte im MotoGP-Sprint in Katar den enttäuschenden 14. Rang. Er hatte wieder einmal mit massivem Chattering zu kämpfen. Dazu kam die falsche Entscheidung für den weichen Hinterreifen.

KTM-Werksfahrer Brad Binder hatte in Austin ein miserables MotoGP-Wochenende. Die Verbesserungen an seiner RC16 im Grand Prix auf dem Circuit of the Americas – seine Crew konnte die Vibrationen deutlich reduzieren – machten dem Südafrikaner berechtigte Hoffnungen, dass es in Katar besser laufen wird.

Nach den ersten beiden Tagen in der Wüste von Doha trat beim Routinier Ernüchterung ein. Nur Platz 17 im Zeittraining am Freitag bedeutete für Binder am Samstag ein Antreten im Q1. Dort war nicht mehr als Startplatz 18 für ihn drin. Im Sprint konnte er sich bis zur Rennmitte bis auf Position 12 vorarbeiten, doch dann ging es für ihn wieder nach hinten. Er gab zwar alles und kam bei seinem Kampf mit dem Bike des Öfteren von der Strecke ab, doch am Ende wurde es nur Platz 14 – von den Punkterängen war er weit entfernt. Zudem war Binder der schlechteste KTM-Fahrer – der beste RC16-Reiter war Maverick Vinales auf Rang 10. Schuld am schlechten Abschneiden der orangen Armada war auch die falsche Reifenwahl – der weiche Hinterreifen entpuppte sich als Fehlentscheidung.

«Ich bin in elf Runden viermal von der Strecke abgekommen – das ist wirklich nicht gut», lautete sein Fazit nach dem Sprintrennen. «Als der Reifen begann abzubauen, versuchte ich meine Kurvengeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, doch dann hatte ich mit sehr viel Chattering zu kämpfen. Ich verlor oft die Front und kam einige Male von der Strecke ab. Ich hatte Glück, dass ich nicht gestürzt bin. Es war sehr schwierig. Die Wahl für den weichen Hinterreifen war ganz klar die falsche Entscheidung.» Weshalb hat man sich bei KTM für diese Reifenvariante entschieden? «Uns fehlt es an Hinterradgrip, weshalb wir alle den weichen Hinterreifen wählten. In den ersten drei Runden dachte ich noch, dass wir uns richtig entschieden hatten. Doch ab der vierten Runde waren dann alle Jungs mit dem Medium-Reifen um mich herum.»

Wie war sein Gefühl für die Front? «Ich konnte genau fühlen, was vor sich geht. Sobald ich etwas schneller in die Kurve ging und ich härter bremste, kam dieses massive Chattering auf – dann bin ich nur noch herumgerutscht auf dem Asphalt», haderte der 29-Jährige. «Es war eigenartig: In einigen Runden war es okay, in anderen wiederum, wo ich das Gefühl hatte, dasselbe zu machen, war es verrückt. Wir müssen herausfinden, was wir für den Grand Prix am Sonntag ändern können.»

Sind große Änderungen am Bike notwendig, um zu versuchen, die Vibrationen zu reduzieren? «Ich denke nicht, dass eine radikale Veränderung einen großen Unterschied bringt», winkte Binder ab. «Wir müssen aber diese Vibrationen reduzieren – es ist der einzige Weg, um weiterzukommen. Es ist momentan nicht leicht für uns.» Wo am Bike ist das Chattering am stärksten? «Es ist unterschiedlich – in einigen Kurven haben wir es vorne, in einigen wiederum hinten. Die schlimmsten Vibrationen haben wir aber hinten», erklärte Binder.

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 7 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 98 Punkte. 2. A. Marquez 96. 3. Bagnaia 77. 4. Morbidelli 62. 5. Di Giannantonio 48. 6. Ogura 28. 7. Bezzecchi 25. 8. Zarco 25. 9. Quartararo 21. 10. Marini 20. 11. Miller 19. 12. Binder 19. 13. Bastianini 16. 14. Acosta 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Aledeguer 9. 18. Viñales 6. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 123 Punkte. 2. Aprilia 36. 3. Honda 36. 4. KTM 34. 5. Yamaha 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 175 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 110. 3. BK8 Gresini Racing 105. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 33. 6. Monster Energy Yamaha 31. 7. Honda HRC Castrol Team 30. 8. Aprilia Racing 26. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.