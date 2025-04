Fermin Aldeguer (5.): Greenhorn wird immer schneller

MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer zählte in Katar erneut zu den positiven Überraschungen. Bereits im Sprint konnte er sich auszeichnen und auch im Grand Prix teilte er sich die Renndistanz gut ein – er wurde Fünfter.

Eine Woche nach seinem 20. Geburtstag zeigte Fermin Aldeguer in Katar eindrücklich, dass er auch auf dem MotoGP-Bike dem Teenager-Alter entwachsen ist. Mit einer erstaunlichen Ruhe und Reife arbeitete er sich auf dem Lusail International Circuit im Verlauf der 22 Runden Platz um Platz nach vorne, bis er schliesslich auf Rang 5 die Ziellinie überquerte.

Wer vom Jüngling des Gresini-Ducati-Teams nach dem Rennen nun euphorische Jubelstürme ob dieses guten Ergebnisses erwartet hatte, wurde von einem erstaunlich abgeklärten und ernsthaften Statement des Fahrers aus Murcia überrascht. «Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Ich hatte hier sehr viel Chattering auf dem Hinterreifen mit vielen Slides. Vielleicht habe ich einen schlechten Reifen erwischt. Lange Zeit hatte ich Mühe Johann Zarco und Franco Morbidelli zu folgen. Wir müssen noch ein bisschen härter arbeiten. Man ist nie auf 100 Prozent», gab Aldeguer zu Protokoll.

Doch schliesslich musste der Spanier zugeben, dass «mir dieses Ergebnis viel Selbstvertrauen gibt. Das ist ein gutes Resultat für uns. Ich sammle in jedem Rennen mehr Erfahrungen und verstehe Bike, die Elektronik und die Reifen immer besser. Und natürlich hat mir das Rennen hier viel Spass gemacht.»

Bereits beim Rennen vor zwei Wochen in Austin hatte Aldeguer angedeutet, dass er sich in der MotoGP immer besser zurechtfindet. Mit der schliesslich zweitbesten Rennrunde unterwegs, verdarb er sich in Texas ein Top-Ergebnis, als er dort drei Runden vor Schluss auch auf Platz fünf unterwegs stürzte. Diese Performance setzte er dann in Katar in den Trainings und im Sprint nahtlos fort, wo er mit dem ausgezeichneten vierten Rang bereits eindrücklich und erneut sein Potenzial andeutete.

«Ich kann natürlich meine Daten mit denen der anderen Ducati-Piloten vergleichen», lobte der Fahrer, der 2021 ohne Moto3-WM-Erfahrung mit einer Boscoscuro direkt in die Moto2 eingestiegen war, die offenen Kommunikationswege des Herstellers aus Borgo Panigale. «Ich ziehe es aber vor, den Fokus in der Abstimmung präzise auf meine persönlichen Bedürfnisse zu legen. Ich schaue mir vor allem die Bremspunkte und die Kurvengeschwindigkeiten der anderen Fahrer an.»

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.