Fabio Quartararo (7.) weiß: Stärke der Yamaha nutzlos

Yamaha-Ass Fabio Quartararo beendete den MotoGP-Grand-Prix in Katar auf Rang 7. Er hatte keinen Grip, keine Power und mit Wheelies zu kämpfen. Die Stärke der M1 in den Bremszonen nützt ihm leider nicht viel.

Nach dem guten fünften Platz im MotoGP-Sprint im Katar wollte Fabio Quartararo (Yamaha) im Grand Prix erneut ein Top-Ergebnis erzielen. Die Voraussetzungen dafür waren sehr gut – der Franzose ging aus der ersten Startreihe in das 22-Runden-Rennen.

Zu Beginn büsste Quartararo gleich einige Plätze ein und fand sich auf Position 6 wieder. Im Verlauf des Rennens ging es für ihn noch weiter nach hinten. Zur Hälfte des Grand Prix lag er an neunter Stelle. Sieben Runden vor dem Ende konnte er KTM-Pilot Pedro Acosta überholen – er überquerte dann als Achter die Ziellinie. Aufgrund der 16-Sekunden-Strafe gegen KTM-Pilot Maverick Vinales rückte Quartararo auf Rang 7 vor.

Nach dem Rennen zog der 25-Jährige eine ernüchternde Bilanz. «Wir hatten mehr oder weniger dasselbe Problem wie immer. Wenn der Grip weniger wird, geht es ein wenig besser, aber dann ist es zu spät. Leider konnten wir nicht die gleich gute erste Runde fahren wie im Sprint am Samstag», haderte er. «Ich gab mein Maximum – es war das Beste, was ich machen konnte. Wir werden sehen, wie es in den nächsten Rennen läuft. Aber wir brauchen neue Teile, um in Zukunft mehr Grip zu haben. Wir wussten, dass nach dem Moto2-Rennen die Bedingungen schlechter sein werden. Momentan sind wir sehr von der Strecke abhängig. Wir brauchen etwas, um einen Schritt nach vorne zu machen.»

In zwei Wochen findet in Jerez das erste Europarennen in der Saison 2025 statt. Am Montag danach findet auf der andalusischen Strecke ein offizieller MotoGP-Test statt. Wird Yamaha zu diesem wichtigen Test neue Teile bringen? «Es sieht nicht danach aus, eher nach Le Mans», winkte Quartararo ab. «Wir haben direkt nach dem Frankreich-GP einen Test in Italien. Hoffentlich können wir dort etwas finden. Wir arbeiten viel und haben viele neue Teile zur Verfügung, aber wir haben noch nicht das gefunden, was wir eigentlich wollen. Es ist sehr wichtig, in diesem Bereich etwas zu finden, wo wir uns verbessern müssen. Wir müssen es aber Schritt für Schritt angehen. Ich möchte so rasch als möglich mit den Top-Jungs kämpfen, aber ich weiß, dass es Zeit brauchen wird. Es wäre aber großartig, wenn ich schon bald ein wenig mehr mit ihnen kämpfen könnte.»

Zurück zum Katar-GP: Kam im Rennen der erwartete Abbau der Reifen? «Um ehrlich zu sein, habe ich zu Beginn eine bessere Performance erwartet und einen stärkeren Abbau. Wir mich war der Drop aber okay – es war gut.» Wie fühlte er sich auf dem Lusail International Circuit mit der M1 in den Duellen mit den anderen Fahrern? «Wenn man den gleichen Fahrstil wie die anderen hätte, dann wäre es gut. Aber so wie wir momentan fahren, ist es schwer. Vor allem zu Beginn des Rennens waren die anderen viel schneller und sie haben mich überholt. Dann hatten wir keinen Grip, keine Power und sehr viele Wheelies. So ist es sehr schwer, ein Überholmanöver vorzubereiten und gut zu fahren. Unsere einzige Stärke haben wir in den Bremszonen nach den Geraden. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir nicht überholen können.»

In der WM-Tabelle machte Fabio Quartararo nach dem soliden Katar-Wochenende einen Sprung nach vorne – derzeit ist er mit 30 Punkten auf Rang 8 zu finden.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.