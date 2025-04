Franco Morbidelli (3.): «War sehr nervenaufreibend»

VR46-Pilot Franco Morbidelli drehte im Grand Prix in Katar vor den Augen von MotoGP-Ikone Valentino Rossi viele Führungsrunden. Er musste dann aber seinem hohen Tempo zu Beginn des Rennens Tribut zollen.

Nach Rang 3 im MotoGP-Sprint in Katar hatte sich VR46-Pilot Franco Morbidelli auch für den Grand Prix am Sonntag viel vorgenommen. Vor den Augen von Chef Valentino Rossi wollte er erneut eine gute Leistung zeigen.

Dementsprechend legte der Römer vom Start weg vehement los. Aus der zweiten Reihe wetzte er den Marquez-Brüdern hinterher. In Kurve 1 nutzte er den Zusammenstoß der beiden und setzte sich an die Spitze. Danach konnte Morbidelli eine Lücke herausfahren und einige Führungsrunden drehen. Wie hat es sich angefühlt, seit langer Zeit wieder einen Grand Prix anzuführen? «Seit dem Argentinien-GP 2023 habe ich kein Rennen mehr angeführt. Aber es war damals ein Sprint, es war also ein wenig anders», erinnerte sich Morbidelli. «Es waren heute zehn oder elf Runden – es war viel länger. Es hat sich großartig angefühlt, ich möchte das öfters haben.»

12 Runden vor dem Ende war die Triumphfahrt des VR46-Fahrers zu Ende – Maverick Vinales (KTM) und Marc Marquez (Ducati) gingen beide auf einmal an ihm vorbei. Danach bekam es «Morbido» noch in derselben Runde mit Kumpel Pecco Bagnaia zu tun – mit dem besseren Ende für den Ducati-Werkspiloten. Morbidelli kämpfte dann noch mit Johann Zarco um Position 4. Der Franzose überholte ihn – drei Runden vor Schluss konnte er sich wieder beim Honda-Piloten vorbeiquetschen. «Johann war sehr schnell, ich konnte sein Potenzial sehen. Am Ende hatte ich noch bessere Reifen zur Verfügung und ich konnte ihn in Kurve 1 wieder überholen», sagte Morbidelli, der dann als Vierter die Ziellinie überquerte.

Hatte er dennoch seine Reifen zu Beginn des Rennens zu sehr beansprucht? «Ich hatte das Gefühl, es unter Kontrolle zu haben, aber dem war dann doch nicht so», musste der 30-Jährige zugeben. «Ich sah, wie die Gruppe hinter mir näherkam. Dann haben mich Maverick und Marc überholt. Sie waren einfach schneller und haben zu Beginn des Rennens die Reifen besser gemanagt. Ich hatte dann Panik und begann damit, mehr auf die Reifen zu achten. In den letzten sieben Runden habe ich dann das Tempo wieder angezogen, weil ich bei den Reifen noch Reserven hatte. Ich hätte sie aber zu Beginn des Rennens besser managen sollen.»

Am Ende wurde es für Morbidelli sogar noch Platz 3. Nach dem Grand Prix bekam der zweitplatzierte KTM-Pilot Maverick Vinales eine 16-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Grund war ein nicht korrekter Luftdruck im vorderen Slick seiner RC16. «Die Strafe tut mir leid für Maverick. Er zeigte ein großartiges Rennen und war sehr schnell», fühlte Morbidelli mit seinem Konkurrenten mit. «Wir wurden auf die Folter gespannt. Ich hatte diese Erfahrung auch schon letztes Jahr, als Acosta zunächst in Indonesien auf dem Podest stand. Von dem her wusste ich schon, wie nervenaufreibend das sein kann. Am Ende lief es glücklich für mich – als sie es kommuniziert haben, dass ich auf dem Podest bin, fühlte es sich richtig gut an.»

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24