Somkiat Chantra (Honda): Zu langsam für die MotoGP?

Rookie Somkiat Chantra tut sich noch schwer in der Königsklasse der Motorrad-WM. Während die beiden MotoGP-Neulinge Ai Ogura und Fermin Aldeguer mit Top-Resultaten für Furore sorgen, fährt er dem Feld hinterher.

Von den drei Rookies in der MotoGP-Saison 2025 tut sich derzeit LCR-Honda-Pilot Somkiat Chantra am schwersten. Nach vier Events und acht Rennen sieht die Bilanz des Thailänders ernüchternd aus: Seine beste Platzierung erreichte er im Grand Prix in Austin mit einem 16. Rang, womit er knapp seinen ersten WM-Punkt in der Königsklasse verpasste. Er profitierte dort aber auch von den zahlreichen Ausfällen vor ihm.

Dahingegen sorgte Rookie Ai Ogura (Aprilia) gleich beim Saisonauftakt in Thailand mit zwei Top-5-Ergebnissen für Furore. Der dritte MotoGP-Neuling, Fermin Aldeguer, kam nach verhaltenem Start spätestes beim Austin-GP mit seiner Ducati so richtig in Schwung. Zuletzt in Katar belegte der Spanier im Sprint und im Grand Prix die Ränge 4 und 5.

Chantra hingegen fuhr in der Wüste von Doha dem Feld erneut hinterher. Die Ziellinie überquerte er am letzten Sonntag als Letzter mit 38,186 sec Rückstand auf Sieger Marc Marquez. «Es war besser als im Sprintrennen am Samstag. Ich versuchte etwas anderes auf dem Bike. Der Abstand zum Ersten war auch nicht mehr so groß. Auch meine Pace war besser und wir konnten einen Schritt machen, darüber bin ich happy», strich der 26-Jährige das Positive heraus. «Ich weiß, dass wir einen weiteren Schritt machen müssen – ich hoffe, dass wir es in Jerez besser machen können.»

Chantra hat von den drei Rookies mit der Honda das vermeintlich schlechteste Motorrad für Verfügung – die Ducati befindet sich momentan auf einem anderen Level, die Aprilia wurde zumindest vor dem Saisonstart deutlich höher eingestuft. Allerdings haben sich in diesem Punkt die Kräfteverhältnisse etwas verschoben – vor allem an Aprilia rückte Honda näher heran. In den ersten vier Saisonevents konnte beim japanischen Hersteller ein deutlicher Fortschritt festgestellt werden. In der Konstrukteurs-WM liegt Honda sogar schon auf Platz 2 – eine Position vor Aprilia.

Dazu kommt, dass Chantras Teamkollege Johann Zarco regelmäßig aufzeigt, was mit der RC213V möglich ist. Im Katar-GP belegte der französische Routinier Rang 4, in der Gesamtwertung ist er Sechster. Der Vergleich von Chantra mit dem schnellen Zarco ist vielleicht nicht ganz fair, aber Ogura und Aldeguer machen es vor, wie man einem erfahrenen Teamkollegen auf die Pelle rückt – Ogura konnte seinen Trackhouse-Kumpanen Raul Fernandez sogar an allen Rennwochenenden in den Schatten stellen.

«Er hat eine Chance in der Köngisklasse des Motorrad-Rennsports verdient. In seinen Jahren in der Moto2 hat er sein Potenzial und seine Fähigkeiten gezeigt, um zu einem starken Fahrer in der MotoGP zu werden», betonte LCR-Teamboss Lucio Cecchinello bei der Bekanntgabe der Verpflichtung von Chantra Ende August 2024. Für den sympathischen Thailänder wird es wichtig sein, bald in Schwung zu kommen und ein achtbares Ergebnis zu erzielen. Ansonsten könnte es für ihn 2026 wieder zurück in die Moto2-WM oder woanders hin gehen.

Chantra fuhr von 2019 bis 2024 in der Moto2-Klasse für das Idemitsu Honda Team Asia. Beim Großen Preis von Indonesien 2022 holte er seinen ersten Sieg und wurde damit der erste thailändische Fahrer, der in der Moto2 ein Rennen gewinnen konnte. 2023 gewann er den Japan-GP. Dies war auch sein bislang stärkstes Jahr in der Motorrad-WM – in der Gesamtwertung belegte Somkiat Chantra damals Rang 6.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.