Vinales (2.): Abschluss des besten KTM-Wochenendes

Das KTM-Tech3-Ass ließ sich auch beim MotoGP-Testtag nicht aus der Ruhe bringen. Maverick Vinales spulte fleißig Runden ab, schrubbte eine Spitzenzeit auf den Asphalt von Jerez und verließ Andalusien mit einem Lachen.

Wie bereits bei den Treffen mit KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales zeigte sich der Spanier voller Optimismus und Ruhe. Mit Platz 4 beim Großen Preis von Spanien hatte «Top Gun» Vinales den Fans in Jerez ein Extra-Geschenk gemacht und sich selbst als Zugpferd des MotoGP-Projekts aus Österreich bestätigt.

Den Speed und die Zuversicht nahm Vinales auch mit durch den gesamten Testtag. Der 30-Jährige konzentrierte sich fast ausschließlich auf das verordnete Testprogramm und startete lediglich eine Attacke mit Blick auf die Stoppuhr. Die saß dafür: Mit einer niedrigen 1:36er-Zeit setzte sich Maverick Vinales direkt hinter Spitzenreiter Marc Marquez.

Vinales gab im Anschluss an den Test trocken zu Protokoll: «Erst spät ging es noch mal auf eine schnelle Runde – und die ging mir sehr gut von der Hand. Für mich war es der Abschluss des vielleicht besten Wochenendes mit der KTM.»

Zum Testprogramm hatte Vinales nicht viel mitzuteilen: «Für mich geht es weiter darum, das Bike im Gesamten zu verstehen. Es sind mehr die vielen Details als neue Teile. Ich sehe, wo wir jetzt sind – und wir sind sehr nahe dran. Die Daten zeigen, ich war 70 Prozent des Rennens bis auf 0,1 auf Level von Alex (Marquez) unterwegs. Und ich bin davon überzeugt, auch in dem Paket, das wir heute haben, lässt sich dieser Abstand mit Detailarbeit verstehen.»

Dennoch wurde der schnelle Vinales auch für die Entwicklung eingespannt. «Ich habe heute auch Teil einer zukünftigen Aerodynamik versucht. Dabei reden wir aber nicht von Teilen, die wir beim nächsten Aero-Update der Homologation bringen können.»

Bevor der KTM-Held der letzten beiden Events aufbrach, fasste er noch einmal zusammen, was ihn zuletzt davon abhielt, noch besser abzuschneiden. Vinales: «Die Jungs auf den Ducati haben noch den Vorteil, dass sie speziell mit den soften Reifen von der ersten Runde an 100 Prozent Leistung aus dem Paket holen. Wir benötigen dazu 3 oder Runden. Dann sind wir auf dem gleichen Level oder schneller, aber es fehlen bereits zwei Sekunden. Ducati zehrt von dem Vorsprung zu Beginn über die gesamten Rennen. Aber dennoch: Ich fühle mich sehr wohl und habe sehr große Freude daran, mich damit zu beschäftigen, diese Sache zu ändern.»

Bereits in sechs Wochen (9. Juni) nach dem Aragon-GP findet der nächste offizielle MotoGP-Test mit allen Herstellern statt. Bereits übernächste Woche steht mit dem Frankreich-GP in Le Mans das nächste Highlight des großen MotoGP-Kalenders an.

Ergebnisse MotoGP-Test Jerez, (28. April):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:35,876 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,361 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,477

4. Alex Rins (E), Yamaha, +0,631

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,686

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,778

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,854

8. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,905

9. Johann Zarco (F), Honda, +0,955

10. Alex Marquez (E), Ducati, +0,957

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,985

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,101

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,314

14. Enea Bastianini (I), KTM, +1,350

15. Joan Mir (E), Honda, +1,417

16. Luca Marini (I), Honda, +1,571

17. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,585

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,667

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,783

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,041

21. Taka Nakagami (J), Honda, +2,303

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,316

23. Dani Pedrosa (E), KTM, +2,515

