MotoGP-Test: Marc Marquez dominiert, Vinales Zweiter

Lange hielt sich das Yamaha-Werk mit Quartararo und Rins an der Spitze des Zeitenmonitors. In der letzten Stunde des offiziellen MotoGP-Tests wurden die M1-Fahrer aber von Marc Márquez und Maverick Viñales eingefangen.

Yamaha bleibt im Gespräch. Auch beim offiziellen eintägigen Test der Königsklasse auf dem nun bestens eingefahrenen Circuito von Jerez zeigten die Piloten der M1 auf. Unmittelbar nach einer kurzen Mittagsrast enterten Fabio Quartararo und Alex Rins als erste die Strecke und zogen sogleich das Tempo an.

Mit einer Zeit von 1:36,353 min setzte sich «El Diablo» auf Platz 1 der Zeitenliste, gefolgt von Rins, der auf eine Zeit von 1:36,507 min kam. Das Duo hielt die Doppelspitze volle drei Stunden. Um 17 Uhr rückte dann Marc Márquez an. Auf seiner GP25 tauchte der beim GP am Sonntag gescheiterte Spanier unter die Marke von 1:35 min. Marquez kam damit an seine Pole-Zeit vom Samstag, die zugleich einen neuen Streckenrekord bedeutete, bis auf drei 0,3 s heran.

Ein weiteres Ausrufezeichen hinterlässt KTM in Andalusien. Das aktuelle Zugpferd Maverick Vinales hielt sich während des gesamten Tests im vorderen Feld auf, zählte mit 43 Runden nur am Nachmittag zu den Fleißigsten und schoss im Finale noch eine 1:36,237 min an – Platz 2 vor den beiden Werks-Yamaha. Vinales kam damit ebenfalls bis auf 0,3 an seine Q2-Zeit heran.

Auch Pedro Acosta fand in der letzten Session des Tages noch eine klare Zeitverbesserung. Mit seinen Testspezifikationen sicherte sich der 20-Jährige Platz 5.

Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi, der beim GP kein brauchbares Ergebnis einfahren konnte, bestätigte auch am Nachmittag sein hohes Tempo mit der RS‑GP. Bezzecchi, der im Schwerpunkt eine geänderte Aerodynamik testete, verbesserte sich leicht und landete nach acht Stunden MotoGP-Test auf Platz 6.

Sehr gut: Kein MotoGP-Pilot ging bei dem wichtigen Test zu Boden. Lediglich einmal zückten die Streckenposten die gelben Flaggen; Fabio Di Giannantonio musste seine GP25 eine halbe Stunde vor Ende des Tests mit einem technischen Defekt am Streckenrand parken.

Sehr schlecht schlafen dürfte dagegen Francesco Bagnaia. Nach Platz 15 am Vormittag und nur 27 Runden am Nachmittag belegte der Vizeweltmeister den 17. Platz. Sein Rückstand auf Marc Márquez: 1,585 sec. Der Versuch, die #63 auf das gleiche Zeitenniveau des Teamkollegen zu bringen, ist vorerst gescheitert.

Während Honda-Ass Johann Zarco als Neunter bester Tester mit einer RC213V blieb, landeten die drei Vollzeit-Testfahrer Nakagami (Honda), Savadori (Aprilia) und Pedrosa (KTM) auf den letzten drei Plätzen. Pedrosa wird im Rahmen eines Privattests die Erprobungen an der RC16 auch am morgigen Dienstag fortsetzen.

Ergebnisse MotoGP-Test Jerez, (28. April):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:35,876 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,361 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,477

4. Alex Rins (E), Yamaha, +0,631

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,686

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,778

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,854

8. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,905

9. Johann Zarco (F), Honda, +0,955

10. Alex Marquez (E), Ducati, +0,957

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,985

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,101

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,314

14. Enea Bastianini (I), KTM, +1,350

15. Joan Mir (E), Honda, +1,417

16. Luca Marini (I), Honda, +1,571

17. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,585

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,667

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,783

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,041

21. Taka Nakagami (J), Honda, +2,303

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,316

23. Dani Pedrosa (E), KTM, +2,515