Quartararo nach Test: «Spüre keinen Unterschied» 28.04.2025 - 19:32 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Fabio Quartararo

Ein neuer Motor und viele Tests: MotoGP-Ass Fabio Quartararo blickte nach dem Montag in Jerez positiv, aber realistisch in die Zukunft. Echte Verbesserungen will der Yamaha-Pilot erst auf anderen Strecken bestätigen.