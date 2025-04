Acosta: «Keine Revolution aber eine Verbesserung» 29.04.2025 - 13:17 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Pedro Acosta

Pedro Acosta (KTM) beendete den MotoGP-Test in Jerez auf Rang 5. Er testete viele kleine Dinge, am Ende des Tages war er zufrieden. Am Morgen hatte er mit seiner RC16 einen Sturz zu verzeichnen.