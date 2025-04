Bagnaia (17.): «Rundenzeit bei Wind bedeutungslos»

Wer gedacht hätte, nach Platz 17 auf der Zeitenliste einen niedergeschlagenen Vizeweltmeister anzutreffen, der lag falsch. Ducatis Doppelweltmeister Francesco Bagnaia verbuchte den MotoGP-Testtag in Jerez als Erfolg.

Formal ging Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia als einer der Gewinner aus dem Großen Preis von Spanien hervor. Der Italiener blieb auch im zehnten Rennen ohne Fahrfehler und holte bereits den achten Podestplatz. Dank dem Scheitern des Teamkollegen rückte er zudem um volle 16 Punkte näher an Marc Marquez heran.

Dennoch kämpfte Bagnaia auch in Jerez hart darum, mit dem Tempo ganz an der Spitze mitzugehen. Wie sehr der Vizechampion noch mit seinem Renner aus Bologna kämpft, zeigte sich allein an der Tatsache, dass die #63 nicht in der Lage war, Yamaha-Pilot Fabio anzugreifen, geschweige denn, Spitzenreiter Alex Marquez auf der GP24 zu folgen.

Um genau dieses Speed-Problem abzustellen, sollte der Test einen entscheidenden Schritt liefern. Auf der Ergebnisliste war jedenfalls kein Fortschritt abzulesen. Zu keiner Zeit des achtstündigen Tests gelang Bagnaia eine Rundenzeit, die ihn ins Vorderfeld gebracht hätte. Am Ende rangierte der Schützling von «VR46» auf dem bescheidenen 17. Platz und lag mit 1,5 Sekunden Rückstand auf Marc Marquez nur knapp vor Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez.

Bagnaia schob die mauen Zeiten aber klar den Bedingungen zu: «Für mich war der starke Wind heute das Problem. So war es nicht möglich, richtig schnell zu fahren. Mir ging es ja darum, viele Runden zu fahren, um einen Vergleich zu bekommen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, das fehlende Gefühl wiederherzustellen. Also habe ich gar nicht mehr auf die Zeiten geschaut, sondern nur versucht, die lange Liste des Tages zu schaffen.»

Neben neuen Vorderreifen-Spezifikationen von Michelin stand dabei auch ein neues Gimmick aus der Entwicklungsabteilung zur Erprobung an. Das Team von Gigi Dall’Igna rüstete die GP25 mit einem zusätzlichen Hebel am linken Lenkerstummel aus. Dieser soll die Piloten im Ablauf des Startvorgangs unterstützen.

Bagnaia bestätigte: «Das ist eine gute Idee – aber ich habe es bei den Starttests heute nicht vernünftig nutzen können. Ganz ehrlich, ich hab es vermasselt. Testfahrer Michele Pirro wird sich damit weiter beschäftigen. Für uns ist es erstmal kein Thema.»

Wesentlich wichtiger: Bagnaia fand während des Testtags eine für sich passende neue Grundkonfiguration der Desmosedici. Der Doppelweltmeister verriet: «Es gab zwei Sachen, die sich als sehr gut herausgestellt haben. Damit habe ich heute viel Zeit verbracht und wir werden in der Lage sein, schon in Le Mans mit dieser neuen Basis auszurücken. Sollte es trocken sein, könnte auch noch eine neue Schwinge zum Einsatz kommen. In Summe war es deshalb für mich ein wirklich guter Tag.»

In der Tat werden für schnelle Rundenzeiten an Testtagen keine WM-Punkte vergeben. Am ersten Trainingstag zum Frankreich-GP, der bereits in der übernächsten Woche ansteht, wird sich zeigen, ob der Test seinen Zweck erfüllt hat.

Ergebnisse MotoGP-Test Jerez, (28. April):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:35,876 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,361 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,477

4. Alex Rins (E), Yamaha, +0,631

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,686

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,778

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,854

8. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,905

9. Johann Zarco (F), Honda, +0,955

10. Alex Marquez (E), Ducati, +0,957

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,985

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,101

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,314

14. Enea Bastianini (I), KTM, +1,350

15. Joan Mir (E), Honda, +1,417

16. Luca Marini (I), Honda, +1,571

17. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,585

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,667

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,783

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,041

21. Taka Nakagami (J), Honda, +2,303

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,316

23. Dani Pedrosa (E), KTM, +2,515

Ergebnisse MotoGP-Test Jerez (28. April) 13.30 Uhr:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:36,184 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,222 sec

3. Johann Zarco (F), Honda, +0,416

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,541

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,604

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,710

7. Alex Marquez (E), Ducati, +0,794

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,861

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,871

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,897

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,990

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,101

13. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,182

14. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,260

15. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,285

16. Pedro Acosta (E), KTM, +1,319

17. Luca Marini (I), Honda, +1,369

18. Joan Mir (E), Honda, +1,417

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,474

20. Taka Nakagami (J), Honda, +2,259

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,391

22. Dani Pedrosa (E), KTM, +2,650