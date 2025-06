Binder-Crew-Chief Madrid: «Brad gibt niemals auf»

KTM-Pilot Brad Binder will die schwierige Ergebnisserie im Jahr 2025 umkehren. Sein Crew-Chief betont, dass das Team alles in seiner Macht Stehende unternimmt, um Binder zu helfen, wieder um Podiumsplätze mitzufahren.

Drei Ausfälle und ein sechster Platz als bestes Ergebnis in den ersten acht Rennen der aktuellen Saison sind eine magere Ausbeute für einen Fahrer mit den Fähigkeiten von Brad Binder. Der Red Bull KTM Factory-Pilot stand zuletzt 2024 in Katar auf dem MotoGP-Podium, aber sowohl er als auch das Team suchen beharrlich nach Möglichkeiten, ein besseres Gefühl für den Hinterradgrip und weniger Untersteuern zu finden, damit der ehemalige Moto3-Weltmeister die Vorzüge seines harten Bremsstils ausspielen kann. «Unserer Meinung nach begann alles mit der neuen Hinterreifen-Technologie, die Michelin 2024 eingeführt hat», erklärte Andres Madrid, Binders Crew-Chief seit der Saison 2021. «Aus unseren Informationen und unseren Zahlen konnten wir erkennen, dass dieses neue Reifenverhalten nach Katar (2024, Anm.) aus irgendeinem Grund stärker zum Tragen kam.»

Der Spanier und die übrigen KTM-Techniker kämpfen seit der Reise nach Lusail darum, eine Konfiguration zu optimieren, die für die Nummer 33 geeignet ist. «Wir versuchen immer noch, eine Lösung zu finden», seufzt Madrid. «Wir haben verschiedene Ansätze ausprobiert, verschiedene Einstellungen für das Motorrad und verschiedene Komponenten. Wir versuchen vieles, um das Vertrauen zurückzugewinnen.»

Die Schwierigkeiten von Binder und seinem Teamkollegen Pedro Acosta (der Spanier ist der bisher beste RC16-Fahrer in seiner zweiten Saison in dieser Klasse, hat jedoch lautstark seine Frustration über die Performance zum Ausdruck gebracht) fallen mit Turbulenzen abseits der Strecke für KTM zusammen. Für Rennsportfans wäre es naheliegend anzunehmen, dass die Instabilität von KTM als Unternehmen einen Einfluss auf das Potenzial des Teams hat, MotoGP-Siege einzufahren, aber Motorsportdirektor Pit Beirer hat wiederholt betont, dass das Unternehmen bis zum Ende des aktuellen Vertragszeitraums im Jahr 2026 an der Serie festhält. Madrid betont ebenfalls, dass die Motorsportabteilung von KTM bei der Entwicklung nicht nachgelassen hat.

«Während der letzten Wintertests hatten wir eine Menge zu tun», sagt er. «Ich hätte niemals gesagt, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Zugegeben, die Produktion einiger Teile in bestimmten Bereichen hat länger gedauert, aber meiner Meinung nach ist die Kapazität der Fabrik für die MotoGP auf einem sehr hohen Niveau. Ich glaube, wir hatten in diesem Jahr mehr neue Teile als in den vergangenen Saisons. Das ist meine Erfahrung und eine Tatsache. Ob diese Teile uns zum Erfolg führen, ist eine andere Frage. Die Leute sehen es nicht, aber wir haben diesen Winter viele verschiedene Dinge ausprobiert. Das Unternehmen hat den Fahrern versprochen, dass wir das Motorrad verbessern werden, und sie geben ihr Bestes. Leider waren die anderen Hersteller bisher besser. So ist es einfach.»

Binder, der nun seit sechs Saisons in der MotoGP fährt, hat jedes Jahr mindestens einen Podiumsplatz für KTM erzielt. Madrid glaubt, dass ein Fahrer vom Kaliber eines Brad – der in allen drei Kategorien Grand-Prix-Siege errungen hat – auch einen Wiederaufbauprozess durchlaufen muss, um wieder an die Spitze zu gelangen. «Es gibt einen Punkt, an dem Fahrer das Selbstvertrauen verlieren, und selbst wenn wir ihnen ein siegfähiges Motorrad geben würden, wären sie nicht sofort sehr schnell», erklärt er allgemein. «Zunächst müssen sie das wiedergewinnen, was sie verloren haben, denn die Zahl der Stürze ist gestiegen (Binder stürzte 2022 neunmal, 2023 fünfzehnmal und 2024 neunzehnmal, Anm.). Es braucht Zeit, um wieder zurückzufinden. Das ist ziemlich schwierig. Natürlich müssen wir die Maschine verbessern und dafür alle unsere Ressourcen einsetzen, beispielsweise die Bemühungen der anderen MotoGP-Fahrer und die Team-Tests. Es ist eine komplizierte Angelegenheit.»

«Man kann nur weiterarbeiten und so professionell wie möglich sein, und ich denke, Brad macht das», betont er. «Egal, wie schlecht das vergangene Wochenende auch gewesen sein mag, er versucht, alle unsere Pläne einzuhalten und gibt niemals auf. Er ist bei jedem Grand Prix voll motiviert. Selbst von einem Tag auf den anderen: Wenn wir ein schlechtes Qualifying haben, dann weiß man, dass er im Rennen trotzdem alles geben wird. Das habe ich bei keinem anderen Fahrer so gesehen wie bei Brad: diese Fähigkeit, sich zurückzusetzen und Leistung zu bringen.»

In diesem Sinne hat Madrid zwei Aufgaben: als Techniker die RC16 zu verfeinern und zu verbessern, aber auch als Psychologe Binder wieder in die Prosecco-Dusche zu bringen. «Ja, aber das funktioniert in beide Richtungen, denn Brad motiviert uns mit seiner Energie», sagt er und betont dabei eher die menschliche Seite. «Andere Fahrer bringen diese depressive Stimmung vielleicht mit in die Box. Das haben wir in anderen Boxen gesehen. Brad kommt unabhängig von der Situation immer wie neu herein, und das wird von den Mechanikern, der Crew und allen anderen sehr geschätzt. Er ist immer motiviert zu fahren.»

So sehr Binder auch als hungriger und entschlossener Athlet wirkt, der jede noch so kleine Chance nutzt, glaubt Madrid, dass die Wende noch einige Zeit dauern wird. «Ich glaube nicht, dass man in einem Wochenende alles wieder aufholen kann. Wenn man den GP startet, weiß man mehr oder weniger, wie es laufen wird. Man sieht, wo die anderen KTMs stehen, und wenn sie alle gut fahren, weiß man, dass das Motorrad gut auf die aktuelle Strecke passt. Dann denkt man: ‹Wir können es schaffen...›, und der Fahrer sieht es auch. Dann muss man das in das nächste Rennen mitnehmen und beweisen, dass es nicht nur Glück war. Ein Wochenende reicht also nicht aus. Wir wissen in diesem Sport, dass der Fahrer wichtig ist, aber das Motorrad ist ebenfalls sehr wichtig, und man kann keine Wunder vollbringen. Es gibt eine Grenze.»

KTM ist nicht weit davon entfernt, Ducati in Bedrängnis zu bringen. In Aragon fuhren Acosta und Binder letzte Woche auf den Plätzen 4 und 5. Beim eintägigen Test am Montag stellte Maverick Vinales von Red Bull KTM Tech3 den Rundenrekord auf der Strecke auf. Das Werksteam hatte bei seinem ersten GP-Auftritt als Vollzeit-Stammteam 2017 in Katar den Rückstand auf die Spitzenreiter von 2,5 Sekunden deutlich verkürzt, um weniger als zwei Saisons später auf das Podium zu fahren und bis 2020 Rennen zu gewinnen. Der Schritt zum nächsten Podiumsplatz im Jahr 2025 könnte erneut bald kommen.

«Meine Erfahrung sagt mir, dass es lächerlich ist, den Zeitabstand zu messen», so Madrid. «Wenn uns eine halbe Sekunde fehlt, kann das als viel angesehen werden, aber wenn man eine Stoppuhr nimmt und versucht, es zu messen, ist das nichts! Der Unterschied ist so gering. In der Vergangenheit haben wir ein paar Änderungen vorgenommen und dann hat sich die Leistung komplett verbessert. Sportler haben meiner Meinung nach im Allgemeinen einen Sweet-Spot: Man muss den Weg finden, sie dorthin zu bringen, und dann können sie 5 % bis 300 % mehr leisten! Manchmal sind es nur ein paar Klicks, und der Fahrer bringt noch vier weitere. Manchmal braucht man keine große Hilfe. Die Hälfte kommt aus dem Paket und die andere Hälfte vom Fahrer ... sie brauchen nur einen kleinen Schubs, und dann geht es los!»