Aldeguer über Munoz-Sieg: «Hat mich sehr bewegt»

MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer zeigte sich nach dem Moto3-Sieg seines Landsmanns David Munoz in Aragon sehr bewegt. Warum sich der Gresini-Ducati-Mann mit dem Weg von Munoz in der Moto3 identifizieren kann.

Bringt der Aragon-Sieg für Intact-Pilot David Munoz die positive Wende in der diesjährigen Moto3-Saison? Zuspruch aus der MotoGP hat der spanische Nachwuchsfahrer auf jeden Fall schon mal bekommen.

Mit der Saison 2025 schloss sich Munoz dem Intact-GP-Team an. In der Vorsaison war der Spanier WM-Fünfter und der erste Nichtaufsteiger in die Moto2. Das wäre noch zu früh gekommen. Seine Anfangsphase im neuen Team lief dann allerdings so gar nicht nach Plan: Stürze, Unfälle und Strafen. Und bis zum Aragon-Rennwochenende Platz 15 in der WM-Wertung. Sein Talent zeigte sich zwar immer wieder (wie beim Podium in Le Mans), doch das Gesamtbild im ersten Saison-Drittel: durchwachsen.

In Aragon vor heimischem Publikum dann endlich der Durchbruch: Munoz fuhr zum Sieg! Wer bei den Feierlichkeiten genau hinschaute, entdeckte dort auch MotoGP-Pilot Fermin Aldeguer, der vorbeischaute, um mit seinem Kumpel zu feiern.

Munoz selbst war nach dem Rennen sichtlich erleichtert: «Der Sieg kam nach einem schwierigen Start in die Saison genau zum richtigen Zeitpunkt. Es war nicht immer einfach, aber jetzt habe ich viel Selbstvertrauen gewonnen.»

Und auch von seinem Landsmann und Kumpel aus dem MotoGP-Fahrerlager gab es Zuspruch und emotionale Worte: Ducati-Fahrer Fermin Aldeguer zeigte sich bewegt und beeindruckt vom Munoz-Triumph.

Aldeguer: «Ehrlich gesagt hat mich das sehr bewegt, denn wir alle haben schon einmal eine Phase erlebt, in der nichts funktioniert hat. Und wenn dann ein Sieg kommt, der einem eine große Last von den Schultern nimmt und einen wirklich daran glauben lässt, dass man gewinnen kann – das hat mich bewegt. Ich habe mich in seine Lage versetzt.»

Der MotoGP-Pilot glaubt auch daran, dass der Sieg für Munoz nun ein Wendepunkt sein könnte: «In unserer Gruppe, Héctor, mein Assistent und ich, erklären wir ihm, dass die Dinge viel einfacher sind, als er sie sich vorstellt. Daher glaube ich, dass ein Rennen wie in Aragon – in dem er überholt und berührt wurde, aber dennoch ruhig blieb, ohne überzureagieren, und schließlich gewann – ihm viel beibringen kann.»

Aldeguer selbst fährt 2025 seine Rookie-Saison in der MotoGP. Nach acht Rennwochenenden für das Gresini-Ducati-Team liegt er mit 73 Punkten an Rang 9 der WM-Wertung, konnte bereits einmal aufs Podium fahren und führt die Rookie-Wertung an.