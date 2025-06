KTM-Ass Vinales (6.): Stürmischer Start, laues Finale

Wieder einmal übernahm Tech3-Pilot Maverick Vinales die Führungsrolle im KTM-Lager. Von Startplatz 10 ging es im MotoGP-Sprint von Assen bis auf Platz 6. Ärgerlich blieb nur die schlechte Ausgangsposition.

KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales wurde bereits öfters wenig Biss in den Eröffnungsrunden nachgesagt – dem widersprach der Spanier am ersten Wettkampftag der Jubiläums-TT in Assen mit klaren Aktionen.

Aus Startreihe 4 schmetterte Vinales durchs Feld. Nach zwei Umläufen hatte er sich bereits auf Platz 6 vorgearbeitet. Die Rechnung hatte Vinales nur ohne VR46-Frontmann Fabio Di Giannantonio gemacht. Der Italiener hatte noch mehr Druck im Kessel, schnappte sich Vinales wieder, drehte die schnellste Rennrunde und fuhr am Ende bis auf Position 4.

Als Fabio Quartararo neben seiner Yamaha im Dreck lag, war es wieder Platz 6, den Vinales souverän ins Ziel fuhr. Ein gutes Ergebnis, drei Positionen vor der nächsten RC16 unter Pedro Acosta. Doch zufrieden war der zweifache Assen-GP-Sieger nur bedingt mit seinem Samstag.

«An dem Rennen gab es nichts auszusetzen – aber das Q2 lief nicht wie erhofft. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es nicht möglich war, das volle Potenzial im Q2 abzurufen. Das war der limitierende Faktor beim Sprint. Von dem Rennen selbst konnte ich mir nicht mehr erwarten. Die Rundenzeiten waren top. Wir sahen sehr gut aus – bis drei Runden vor Schluss. Dann hat der Reifen deutlich nachgelassen. Ich hatte hinter mir viel Luft, also habe ich es dann im Finale gut sein lassen.»

In der Tat war die Pace hinter Vinales abgerissen. Gresini-Rookie Aldeguer der als Siebter ankam, hatte einen Rückstand von fünf Sekunden auf Vinales – der hingegen nur vier Sekunden hinter Marc Marquez über die Linie kam.

Für den Großen Preis der Niederlande kann sich der 30-Jährige ein Experiment mit den Reifen vorstellen, um noch mehr Reserven über die Distanz zu haben: «Wir werden die Temperaturen genau beobachten, und sollte es wärmer sein, denke ich darüber nach, vorne sogar den harten Reifen einzusetzen. Das könnte vielleicht sehr gut funktionieren. Dazu ist es auch beim GP eine Option, den weichen Hinterreifen zu nutzen. Der hat sich heute absolut bewährt und auch zum Ende hin noch für guten Vortrieb gesorgt.»

Der Haken an der Sache: Auch am Sonntag muss Vinales wieder von Position 10 losfahren und versuchen, mit viel Risiko schnell Positionen gutzumachen. Nur dann könnte die KTM mit dem Piloten im Superman-Look für eine Überraschung in Assen sorgen. Gelingt es Vinales, im GP drei Punkte mehr zu erbeuten als Fabio Quartararo (Startplatz 1), dann wäre «Top Gun» erstmals 2025 in den Top 10 der WM-Tabelle angekommen.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen © Gold & Goose Willkommen zurück in Assen © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Ai Ogura & Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Qualifying - Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo & Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Sprint - Alex Márquez, Marc Márquez & Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 19 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 282 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 165. 4. Morbidelli 130. 5. Di Giannantonio 126. 6. Bezzecchi 101. 7. Zarco 97. 8. Acosta 85. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 58. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 331 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. Honda 124. 4. KTM 124. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 447 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 256. 4. Red Bull KTM Factory Racing 127. 5. Aprilia Racing 109. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 93. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.