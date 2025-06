Bezzecchi nach Schreckmoment zufrieden mit Platz 3

MotoGP-Werksfahrer Marco Bezzecchi beschenkte seine Aprilia-Mannschaft mit einem beeindruckenden Samstag. Zuerst stellte er die RS-GP in Assen auf Starplatz 5, dann holte er mit der Aprilia das erste Sprint-Podium.

Dass Marco Bezzecchi eine ernste Rolle im Assen-Wettstreit spielen würde, war keine sehr große Überraschung. Die Art und Weise, wie der Pilot aus Rimini zu Werke ging, war dennoch erstaunlich. »Bezz« hielt den guten Startplatz und arbeitete sich ohne Umschweife weiter nach vorne.

Zur Mitte des 13-Runden-Sprints hing die schwarze Aprilia direkt am Heck von Alex Marquez, der wiederum Druck auf Spitzenreiter Marc Marquez aufbauen konnte. Ein Angriff auf die Spitze blieb Bezzecchi verwehrt, doch den Zielstrich passierte der Aprilia-Frontmann nur gut eine Sekunde hinter dem Sieger.

Sichtlich ausgepowert berichtete Bezzecchi nach dem Rennen von der erfolgreichen Arbeit: «Ich bin natürlich happy. Wir sind in Assen schneller als bisher auf ein hohes Tempo gekommen. Der Sprung am Freitag war schon deutlich größer. Das Team hat hier wirklich bislang einen fantastischen Job gemacht, mich von Beginn an auf ein hohes Tempo zu bringen.»

Bezzecchi beschrieb den Kampf mit Yamaha-Pilot Bezzecchi als große Herausforderung. «Fabio war sehr stark unterwegs und ich musste viel einsetzen, um an ihm vorbeizukommen. Und auch danach war keine Ruhe – im Sprint musst du jederzeit mit allem rechnen, vor und hinter dir. Ich war in der frühen Phase richtig aggressiv unterwegs und hatte dabei in Kurve 3 einen großen Rutscher am Vorderrad. Danach musste ich den Speed anpassen und geschmeidiger fahren. Ich bin sehr zufrieden, dass sich das dann bis zum Ziel durchfahren konnte.»

Marco Bezzecchi verbrachte einen Großteil des Sprints in Griffweite zu Marc und Alex Marquez. Damit konnte sich der Aprilia-Frontmann – kein anderer Aprilia-Pilot schaffte es am Samstag in die Punkte – ein gutes Bild der WM-Spitzenreiter machen. Bezzecchi: «Alex war super schnell, er war an einigen Stellen ganz nah an Marc dran. Aber so schnell zu fahren wie Marc und Marc zu überholen – das sind zwei verschiedene Dinge.»

«Bezz» unterstrich: «Es ist immer sehr hart gegen Marc. Er ist wahnsinnig stark. Ich war nicht ganz nah dran, um zu verstehen, ob sie nur miteinander gespielt haben, aber ich denke, dass beide wirklich alles versucht haben, vorne zu fahren.»

Der starke Auftritt machte sich bezahlt. Marco Bezzecchi verbesserte sich in der WM-Tabelle und zog an Johann Zarco (Honda) vorbei auf Rang 6. Noch besser aus der Sicht seines Teams: Aprilia machte dank Platz 3 einen Sprung in der Konstrukteurs-Wertung und setzte sich knapp auf Platz 2 hinter dem dominanten Werk aus Bologna.

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,707**

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

** 8-Sekunden-Strafe wegen Luftdruck





WM-Stand nach 19 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 282 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 165. 4. Morbidelli 130. 5. Di Giannantonio 126. 6. Bezzecchi 101. 7. Zarco 97. 8. Acosta 85. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 58. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 331 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. Honda 124. 4. KTM 124. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 447 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 256. 4. Red Bull KTM Factory Racing 127. 5. Aprilia Racing 109. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 93. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.