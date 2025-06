MotoGP-Sprint Assen: Gebeutelter Marc Marquez siegt!

Im zehnten Sprintrennen der MotoGP-Saison 2025 heißt der Sieger zum neunten Mal Marc Marquez (Ducati Lenovo). Bruder Alex und Aprilia-Ass Marco Bezzecchi komplettierten die Top-3 auf dem TT-Circuit in Assen.

Zum vierten Mal in dieser Saison qualifizierte sich Yamaha-Star Fabio Quartararo in Assen für Startplatz 1, neben ihm standen im Sprint am Samstagnachmittag die beiden Ducati-Piloten Francesco Bagnaia und Alex Marquez in Reihe 1.



WM-Leader Marc Marquez hat seine beiden Hochgeschwindigkeitsstürze am Freitag ohne größere Blessuren überstanden und wurde im Qualifying Vierter. Laut Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi schränken ihn seine Prellungen nicht ein. «Marc ist ein Champion, in Rennen kann er Schmerzen zur Seite schieben», meinte der Italiener.

Den Start zum 13-Runden-Rennen gewann Marc Marquez, kam in der ersten Kurve aber nicht außen an Quartararo vorbei und reihte sich als Zweiter ein. Raul Fernandez pflügte durchs Kiesbett, Joan Mir stürzte.



In die Schikane vor Start/Ziel hinein bremste sich Marc Marquez Ende der ersten Runde innen an Quartararo vorbei und übernahm die Führung, der Franzose wurde am Eingang in die erste Kurve auch von Alex Marquez überholt. Dann ging auch noch Aprilia-Ass Marco Bezzecchi an ihm vorbei.

Stand nach der dritten Runde in den Punkterängen: 1. Marc Marquez. 2. Alex Marquez. 3. Bezzecchi. 4. Quartararo. 5. Bagnaia. 6. Di Giannantonio. 7. Vinales. 8. Aldeguer. 9. Acosta.



Zur Halbzeit klebte Alex seinem führenden Bruder Marc am Hinterrad, mit einer halben Sekunde Abstand folgte Bezzecchi. Quartararo, Bagnaia und Di Giannantonio lagen innerhalb 2 sec zur Spitze.

Vier Runden vor Schluss stürzte Quartararo in Kurve 10, wodurch Franco Morbidelli (VR46 Ducati) in die Punkte rutschte.



Stand in der vorletzten Runde: Marc vor Alex Marquez, 3. Bezzecchi, 4. Diggia, 5. Bagnaia, 6. Vinales, 7. Aldeguer, 8. Acosta, 9. Morbidelli.

An der Reihenfolge in den Top-6 änderte sich bis zum Fallen der Zielflagge nichts mehr. Aldeguer musste wegen wiederholten Überfahrens der Streckenbegrenzung eine Long-Lap-Strafe absolvieren, kam aber trotzdem als Siebter ins Ziel. Acosta erhielt dieselbe Strafe, absolvierte die lange Runde aber nicht und bekam deshalb eine Drei-Sekunden-Strafe aufgebrummt, die ihn auf Platz 9 zurückwarf. Morbidelli wurde dadurch Achter, Johann Zarco brachte die beste Honda auf Position 11 ins Ziel.

Im zehnten Sprint des Jahres gewann Marc Marquez zum neunten Mal, der einzige andere Sieg ging an seinen Bruder Alex. Fabio Quartararo muss weiterhin auf seinen ersten Sprintsieg warten, der Franzose schaffte es im kurzen Rennen auch erst einmal aufs Podium, in Assen 2024.



In der Gesamtwertung hat Marc seinen Vorsprung gegenüber Alex Marquez auf 43 Punkte ausgebaut, der Dritte Bagnaia liegt bereits 117 Zähler zurück.

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 19 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 282 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 165. 4. Morbidelli 130. 5. Di Giannantonio 126. 6. Bezzecchi 101. 7. Zarco 97. 8. Acosta 85. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 58. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 331 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. Honda 124. 4. KTM 124. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 447 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 256. 4. Red Bull KTM Factory Racing 127. 5. Aprilia Racing 109. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 93. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.