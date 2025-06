MotoGP Assen: Marc Marquez zieht mit Agostini gleich!

Mit 68 MotoGP-Siegen hat Marc Marquez jetzt gleich viele wie Ikone Giacomo Agostini in der höchsten Klasse. SPEEDWEEK.com berichtet, wie es für den WM-Leader auf dem TT-Circuit in Assen lief.

Obwohl er nicht der Schnellste auf der Strecke war, gewann Marc Marquez am Samstagnachmittag in der Provinz Drenthe im Sprint im zehnten Rennen zum neunten Mal in dieser Saison und konnte damit seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 43 Punkte gegenüber seinem jüngeren Bruder Alex ausbauen. Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia liegt als Dritter bereits unfassbare 117 Punkte zurück.

2025 feiert die Dutch TT ihr 100-jähriges Jubiläum, aus der ersten Startreihe kamen im Grand Prix am Sonntag über 26 Runden Yamaha-Star Fabio Quartararo, Bagnaia und Alex Marquez. Reihe 2 bildeten Marc Marquez, Aprilia-Ass Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli aus dem VR46-Ducati-Team. In Reihe 3 standen Rookie Fermin Aldeguer, der WM-Vierte Fabio Di Giannantonio und Pedro Acosta aus dem Team Red Bull KTM.



