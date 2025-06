Sachsenring: Top Vorverkauf, Norisring-PR freut Dorna

KTM-MotoGP-Testfahrer Pol Espargaro wird zur Einstimmung auf den Sachsenring beim DTM-Wochenende auf dem Norisring Demo-Runden mit der RC16 drehen. Der ADAC hat dafür einiges in Bewegung gesetzt.

Während Aleix Espargaro (35) am Wochenende bei der Dutch-TT in Assen bei Honda für den verletzten Luca Marini einspringen musste, wird sein ein Jahr jüngerer Bruder Pol am kommenden Wochenende in Deutschland im Einsatz sein. Der KTM-MotoGP-Testfahrer wird im Rahmen der DTM auf dem Norisring Showrunden absolvieren – SPEEDWEEK.com berichtete.

Dies soll in Nürnberg am Samstag und Sonntag in zwei Sessions zu je gut zehn Minuten erfolgen. Im Programm der Veranstaltung steht das unauffällig als «Red Bull MotoGP». Das Vorhaben dürfte spektakulär werden, denn die Piste ist zum Großteil von Betonmauern umgeben, nennenswerte Auslaufzonen für Motorradfahrer sind kaum vorhanden.

Der Auftritt von Espargaro ist eine spezielle Werbeaktion für den Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring, der von 11. bis 13. Juli über die Bühne geht. Wie bei der DTM tritt auch dort der ADAC als Veranstalter auf. «Wir haben in Sachen Vorveranstaltung überlegt, was wir für den Sachsenring machen», erklärte ADAC-Sprecher Oliver Runschke gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir waren ja schon beim Wasserski oder auf Minibikes. Dorna möchte, dass man größere Pre-Events macht.»

Runschke erörterte weiter: «Mit Motorrädern durch Berlin zu fahren wäre natürlich gut, aber das ist schwer zu machen. Klassisch wäre vielleicht auch, zu einem Fußball-Verein zu gehen, aber die sind jetzt alle in den Trainingslagern. Dann kam uns die Idee: Lasst uns doch am Norisring eine Woche vorher die MotoGP präsentieren. Wir haben bei Red Bull angerufen und gefragt, ob wir eine Aktivierung machen sollen. Bei Red Bull sind wir gleich auf offene Ohren und Begeisterung gestoßen.»

Trotzdem gab es seit Jahresbeginn einiges zu organisieren. Runschke: «Es ist nicht mal so ohne, weil man mit dem Renndirektor abstimmen muss, welche Möglichkeiten es gibt. Man benötigt auch eine Genehmigung der Stadt – es hat aber alles gut funktioniert. Wir sind gespannt, wie es wird.»



Dazu muss man wissen: Auf dem Norisring wurden bis 1976 auch internationale Motorradrennen veranstaltet.

Mit dem Ticket-Vorverkauf für den Sachsenring ist der ADAC sehr zufrieden, die Zahlen liegen leicht über dem Vorjahr. Als Treiber wirkt der Samstag mit dem spektakulären MotoGP-Sprint. Am Sachsenring wird es auch beim Rahmenprogramm eine kleine Adaption geben. Die Fahrervorstellung am Samstag wird nach jetzigem Stand etwas früher als sonst beginnen, was den Akteuren der MotoGP besser in den Zeitplan passt.