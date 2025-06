Pedro Acosta: Nach Platz 4 direkt ins Krankenhaus

KTM-Pilot Pedro Acosta hatte in Assen lange um das Podium gekämpft. Kurz nach dem Zieleinlauf als Vierter, Pech für Acosta. Nach einem Wespenstich ging es mit einer allergischen Reaktion ins Krankenhaus.

Der 21-Jährige erlebte am Sonntag in Assen auf der Werks-KTM einen seiner stärksten Grands Prix der Saison 2025. Vom neunten Platz aus gestartet, schaltete sich der 21-Jährige schnell in den Kampf um das Podium ein. In Runde 9 war das Zwischenziel nach einem erfolgreichen Manöver gegen Pecco Bagnaia erreicht. Acosta machte dabei keine Gefangenen. Alex Marquez stürzte nach einem intensiven Positionskampf mit dem hochmotivierten Landsmann.

Auf Rang 3 angekommen, unternahm Acosta alles, um die Führenden Marc Marquez und Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi zu stellen, wurde im letzten Drittel aber wieder von Ducati-Pilot Bagnaia eingefangen. Von da an war das Rennen gelaufen – Rang 4 als bestes Resultat 2025 auf trockener Piste.

Für den jungen Spanier hatte der GP dennoch ein unangenehmes Ende. Nach einer allergischen Reaktion auf einen Insektenstich wurde er nach Angaben von KTM ins Krankenhaus gebracht.

«Pedro wird heute keine Medienauftritte absolvieren können, da er wegen einer allergischen Reaktion auf einen Wespenstich ins Krankenhaus gebracht werden muss», so die offizielle Mitteilung von Red Bull KTM Factory Racing.

Acosta ist mit 98 Punkten Achter in der Meisterschaft und bleibt der beste KTM-Pilot in der MotoGP-Wertung. Mit 14 Zählern aus beiden Rennen, eine erfolgreiche Dienstreise an den TT Circuit.

Der Spanier ist nicht der einzige Pilot, der die Pressetermine auslassen muss. Gresini-Pilot Alex Marquez, Zweiter in der Gesamtwertung, ist auf dem Weg nach Spanien, um sich wegen einer gebrochenen linken Hand operieren zu lassen, nachdem er zu Beginn des Grand Prix mit Acosta zusammenstieß und auf dem Weg zu Kurve 6 zu Boden ging.

Doppelschlag für Gresini: Auch Marquez' Teamkollege Fermin Aldeguer wird aufgrund von Schwindelgefühlen nach einem Sturz in Kurve 12 derzeit von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Von diesem Zwischenfall war auch Castrol-Honda-Athlet Joan Mir betroffen, der von der gestürzten Gresini-Ducati am Ausgang von Kurve 12 überrascht wurde und ebenfalls im Dreck landete.

Ergebnisse MotoGP Assen, Rennen (29. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 40:14,072 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,635 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,666

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,084

5. Maverick Vinales (E), KTM, +10,124

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,163

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +18,896

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,295

9. Enea Bastianini (I), KTM, +23,687

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +23,743

11. Brad Binder (ZA), KTM, +24,251

12. Johann Zarco (F), Honda, +24,875

13. Alex Rins (E), Yamaha, +24,882

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,065

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +49,219

16. Aleix Espargaro , (E), Honda, +49,360

– Ai Ogura (J), Aprilia, 26 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 16 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.