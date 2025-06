MotoGP-Analyse Assen: Marquez nicht der Schnellste

MotoGP-Ass Marc Marquez gewann den Jubiläums-GP in Assen nicht, weil er der Schnellste war, sondern wegen seiner cleveren Rennstrategie. Marco Bezzecchi konnte mit ihm mithalten, Bagnaia erkämpfte sich Platz 3.

Es war ein ereignisreiches MotoGP-Wochenende zum 100-jährigen Jubiläum der Dutch TT in Assen. Die Fans sahen viele Stürze und spannende Rennen in allen Kategorien. Marc Marquez zeigte in der Königsklasse eine clevere und weltmeisterliche Leistung – er drückte den Feierlichkeiten rund um die legendäre niederländische Rennstrecke seinen Stempel auf. Bemerkenswert: Drei Hersteller landeten in den Top-4.

SPEEDWEEK.com erklärt, welche fünf Faktoren im Grand Prix am Sonntag entscheidend waren:

1. Die Rennstrategie von Marc Marquez. «Dieses Wochenende war ich zu keinem Zeitpunkt der schnellste Fahrer auf der Strecke... aber ich habe beide Rennen gewonnen.» Diese Aussage von Marc Marquez nach dem Rennen bestätigte, dass der 32-Jährige sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Assen das Rennen kontrolliert hat. Dazu griff er in der Anfangsphase des Rennens an, um sich an die Spitze zu setzen, und kontrollierte von da an seine unmittelbaren Verfolger. Beide Male war es eine Meisterleistung in dieser Disziplin.

2. Das «Warum nicht?» von Marco Bezzecchi. Es war ein interessantes Geständnis des italienischen Fahrers, der mit 0,635 Sekunden Rückstand auf Marc Marquez als Zweiter ins Ziel kam. «Ich hatte heute nicht erwartet, besonders konkurrenzfähig zu sein, aber als ich zuerst Alex und dann Pecco überholt habe und mich hinter Marc Marquez wiederfand, habe ich mir gesagt: ‚Warum nicht?‘ Ich habe alles versucht, habe mir nichts aufgespart, weder körperlich noch beim Reifenmanagement, aber es hat nicht gereicht.

3. Der Sturz von Alex Marquez. Der jüngere der Marquez-Brüder gilt als solider Fahrer, der wenig übertreibt. Diesmal jedoch stürzte er in der sechsten Runde im Zweikampf mit Pedro Acosta, brach sich einen Knochen an der linken Hand und verlor weitere 25 Punkte auf seinen Bruder Marc. Er kam mit einem Rückstand von 40 Punkten nach Assen und verließ Asen mit -68 Punkten.

4. Pedro Acosta: Bis die Reifen durchhielten. Er gab alles. Es war wahrscheinlich die beste Leistung von Pedro Acosta in dieser Saison. Mit seinem spektakulären Fahrstil, der sich von allen anderen unterscheidet, gab er in der ersten Hälfte des Rennens den Eindruck, neben Marc Marquez und Marco Bezzecchi der dritte Mann im Kampf um den Sieg zu sein. Ein Eindruck, der sich jedoch gleich schnell verflüchtigte, wie sich die Reifen seiner KTM RC16 abnutzten. Er kam als Vierter ins Ziel.

5. Nicht einmal Assen kann Pecco retten. Der Sprint am Samstag war eine «Katastrophe» – er wurde Fünfter –, aber nach dem Rennen versicherte er, dass es am Sonntag anders laufen würde. Doch das Drehbuch änderte sich nicht. Ein perfekter Start, der ihn an die Spitze brachte, half ihm nichts, denn zuerst wurde er von Marc Marquez überholt, dann von Marco Bezzecchi und schließlich auch von Pedro Acosta – Platz 3 holte sich Pecco vom Spanier allerdings wieder zurück. Assen, die Rennstrecke, die Bagnaia auf seine Haut tätowiert hat, endete mit einer Enttäuschung.

Ergebnisse MotoGP Assen, Rennen (29. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 40:14,072 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,635 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,666

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,084

5. Maverick Vinales (E), KTM, +10,124

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,163

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +18,896

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,295

9. Enea Bastianini (I), KTM, +23,687

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +23,743

11. Brad Binder (ZA), KTM, +24,251

12. Johann Zarco (F), Honda, +24,875

13. Alex Rins (E), Yamaha, +24,882

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,065

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +49,219

16. Aleix Espargaro , (E), Honda, +49,360

– Ai Ogura (J), Aprilia, 26 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 16 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.