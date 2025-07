Herlings und de Wolf: MotoGP-Gäste in Assen

Heinz Kinigadner mit Jeffrey Herlings in der Startaufstellung in Assen

Die beiden niederländischen Motocross-Helden Jeffrey Herlings und Kay de Wolf statteten der MotoGP-WM in Assen einen Besuch ab und zeigten sich beeindruckt.

Die MotoGP-WM in Assen zog am vergangenen Wochenende nicht nur mehr als 200.000 Fans, sondern auch viele Ehrengäste an, die an den drei Tagen im Fahrerlager des TT Circuits gesichtet wurden. Bei der 100. Ausgabe der legendären Dutch TT waren im Lager von KTM zum Beispiel die beiden Motocross-Asse Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und MX2-Weltmeister Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna) vertreten. Dazu war auch der Spanier Oriol Oliver mit von der Partie.

Zur Erinnerung: Der MX2-Youngster aus Spanien aus dem SS24-Team von Shaun Simpson verpasste zuletzt in Matterley Basin knapp seinen ersten Laufsieg, zeigte sich sehr dankbar über die Einladung. Herlings und de Wolf verbrachten die meiste Zeit im Bereich der Red-Bull-KTM-Struktur, wo sie die Abläufe beobachteten und auch von KTM-Rennchef Pit Beirer sowie KTM-Berater Heinz Kinigadner begleitet wurden. Auch Beirers Vize Jens Hainbach begleitete die Motocross-Asse durch das Paddock von Assen.

Kay de Wolf saß am Wochenende auch auf seinem persönlichen Arbeitsgerät – er trainierte auf der Rennstrecke im nahen Emmen. Die Piste ist nur etwa 40 Kilometer vom Areal des TT Circuits in Assen entfernt. Apropos Assen: Für Jeffrey Herlings hat Assen eine ganz besondere Bedeutung. Der Sandkönig hat dort beim Motocross-GP-Gastspiel im Jahr 2018 einen Meilenstein seiner Motocross-Karriere gefeiert, als er sich vor Heimpublikum seinen ersten MXGP-WM-Titel sichern konnte.

Jeffrey Herlings belegt aktuell in der MXGP-Klasse nach einem verspäteten Einstieg Rang 6. Kay de Wolf ist als Titelverteidiger nach einigen verpatzten Events Dritter in der Tabelle der MX2-Kategorie – auf Red-Bull-KTM-Ass Simon Längenfelder fehlen ihm 70 Punkte. Die Motocross-WM geht am 12. und 13. Juli auf dem KymiRing in Finnland weiter. Dies wird für alle Fahrer eine neue Piste sein.