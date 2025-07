Dall’Igna: Lobende Worte für Marquez nach Doppelsieg

MotoGP-Ass Marc Marquez zeigte in Assen eine beeindruckende Leistung und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna fand danach lobende Worte über ihn und auch Pecco Bagnaia.

Marc Marquez (Ducati) erzielte bei den letzten drei Saison-Events sechs Siege – er gewann drei Sprints und ebenso viele Grands Prix. Mit dem Sieg im Assen-GP zog er mit Legende Giacomo Agostini gleich – beide haben 68 Grand-Prix-Siege auf ihrem Konto.

Auf der prestigeträchtigen Strecke in Assen konnte Marquez seit 2018 nicht mehr triumphieren, was das vergangene Rennwochenende noch spezieller macht. «Wir wissen, dass Assen nicht zu seinen Lieblingsstrecken gehört, genauso wenig wie Mugello: Und doch, es war wie schon letzte Woche – wenn er sich dafür entscheidet, die Führung zu übernehmen, tut er dies, bleibt dort und baut sie bei Bedarf nach Belieben aus», kommentierte Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna stolz auf seinem LinkedIn-Account. Der Italiener hatte noch weitere lobende Worte für seinen derzeitigen Nummer-1-Fahrer parat: «Außergewöhnliche Ergebnisse und eine wohlverdiente Erwähnung für diesen beeindruckenden Fahrer, der wie die Großen vor ihm MotoGP-Geschichte schreibt – mit der Begeisterung, Lebhaftigkeit und der Entschlossenheit eines Rookies, der sich einen Namen machen will: Das sagt alles über ihn, seinen Charakter und sein Talent, aber auch über seine Professionalität.»

Ganz so glatt verlief das Wochenende für den achtfachen Weltmeister dann doch nicht. Er erlebte den wohl turbulentesten und scherzhaftesten Freitag in seiner MotoGP-Karriere. Nach seinen beiden heftigen Abflügen im FP1 und im Zeittraining war der 32-Jährige etwas angeschlagen – dennoch war er am Samstag und Sonntag wieder der Beste. «Obwohl er aufgrund der beiden Stürze am Freitag nicht 100 Prozent fit war, gelang es ihm dennoch, sein tödliches Netz zu spinnen, und seine Gegner konnten sich ihm nicht entziehen», drückte es Dall’Igna treffend aus.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez und Pedro Acosta © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Teamkollege Pecco Bagnaia erzielte in Assen im Sprint und im Grand Prix die Ränge 5 und 3. Nachdem der TT Circuit zu seinen Lieblingsstrecken zählt und er dort die letzten drei Jahre siegte, erlebte er einen erneuten Rückschlag. In der Gesamtwertung liegt Bagnaia mittlerweile 126 Punkte zurück. Dall’Igna hob das Positive hervor: «Ich bin auch mit Peccos großartigem Rennen zufrieden. Für mich war es sein intensivstes Rennen in diesem Jahr, abgesehen vielleicht vom Sieg in Austin», betonte der 58-Jährige. «Er verpasste die Pole-Position nur knapp aufgrund von zwei kleinen Fehlern. Nach einem hervorragenden Start war sein Tempo im Grand Prix ebenso gut, was auch durch die schnellste Runde bewiesen wurde. Es versteht sich von selbst, dass wir weiter Druck machen, niemals aufgeben dürfen und das Beste aus dem herausholen müssen, was wir gemeinsam leisten können, wie sein meisterhaftes Überholmanöver gegen Acosta.»

Ergebnisse MotoGP Assen, Rennen (29. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 40:14,072 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,635 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,666

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,084

5. Maverick Vinales (E), KTM, +10,124

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,163

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +18,896

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,295

9. Enea Bastianini (I), KTM, +23,687

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +23,743

11. Brad Binder (ZA), KTM, +24,251

12. Johann Zarco (F), Honda, +24,875

13. Alex Rins (E), Yamaha, +24,882

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,065

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +49,219

16. Aleix Espargaro , (E), Honda, +49,360

– Ai Ogura (J), Aprilia, 26 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 16 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.