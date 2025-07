Alex Rins nach Assen: «Yamaha kennt das Problem»

Kein MotoGP-Pilot von Yamaha war auf dem TT Circuit in Assen in der Lage, in einem Rennen um vordere Positionen zu kämpfen. Werkspilot Alex Rins über das Problem der M1, warum das unmöglich war.

Yamaha kam beim Assen-GP mächtig unter die Räder. Dabei hat der japanische Hersteller mit 18 Siegen eine lange Erfolgsgeschichte auf der niederländischen Piste, nur Honda (21) triumphierte häufiger. Geradezu beschaulich wirken da die fünf Erfolge, die Ducati-Piloten auf dem TT-Circuit bisher erreichten.

Doch am vergangenen Wochenende wurde die Yamaha-Krise offensichtlich. Weder im Sprint am Samstag noch im Hauptrennen am Sonntag erreichte einer der vier Yamaha-Piloten ein einstelliges Ergebnis. Über die kurze Distanz sorgte Pramac-Ass Miquel Oliveira als Zwölfter für das beste Finish, im langen Rennen hielt Werksfahrer Fabio Quartararo als Zehnter die Yamaha-Flagge hoch.

Was war das Problem der M1, dass das MotoGP-Meeting Assen so ein Reinfall werden konnte?



«Unser Bike ließ sich in Assen sehr schwer in Schräglage bringen», sagte Werkspilot Alex Rins in kleiner Journalistenrunde. «Und wenn man im Rennen dazu noch hinter einem anderen Fahrer feststeckt, arbeitet unsere Aerodynamik nicht richtig und der Abtrieb fehlt. Das Motorrad schaukelt sich auf, was das Fahren schwierig macht – es ist wie es ist. Yamaha kennt dieses Problem, denn alle vier Fahrer haben mehr oder weniger dieselben Schwierigkeiten gehabt. Wir müssen einfach weiter daran arbeiten.»

Ergebnisse MotoGP Assen, Rennen (29. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 40:14,072 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,635 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,666

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,084

5. Maverick Vinales (E), KTM, +10,124

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,163

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +18,896

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,295

9. Enea Bastianini (I), KTM, +23,687

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +23,743

11. Brad Binder (ZA), KTM, +24,251

12. Johann Zarco (F), Honda, +24,875

13. Alex Rins (E), Yamaha, +24,882

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,065

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +49,219

16. Aleix Espargaro , (E), Honda, +49,360

– Ai Ogura (J), Aprilia, 26 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 16 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM: 1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.