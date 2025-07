Doppel-Crasher Bezzecchi: Hätte ich vermeiden sollen 18.07.2025 - 18:24 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Marco Bezzecchi unterwegs in Brünn

Am Freitag in Brünn crashte Aprilia-MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi gleich zweimal. Nach dem Zeittraining gibt er zu: «Der erste Crash war ein Fehler, den ich hätte vermeiden sollen.» Was der Grund für den Fehler war…