Enea Bastianini in Brünn: Ohne belastendes Vorwissen

Nach seinem Besuch im Krankenhaus war KTM-Werksfahrer Enea Bastianini am Donnerstag noch etwas wacklig auf den Beinen. Im MotoGP-Zeittraining am Freitag fuhr er als tadelloser Achter direkt ins Qualifying 2.

Von seiner Bakterieninfektion hat sich Enea Bastianini weitgehend erholt; Campylobacter hatte ihn auf dem Sachsenring mit Schmerzen und Fieber niedergestreckt.



«Am Donnerstag war ich noch nicht so gut beieinander», erzählte der Italiener aus dem Team Red Bull KTM Tech 3, der es als tadelloser Achter im Zeittraining direkt ins Qualifying 2 am Samstagvormittag schaffte. «Nach meinem Besuch im Krankenhaus war ich zuhause. Am Donnerstag hatte ich in Brünn viel zu tun und war etwas müde, mein Magen war auch noch etwas nervös. Jetzt ist es aber wieder gut, auch wenn ich nicht so viel Energie wie normal hatte. Beim Fahren hatte ich erhöhten Puls, weil ich nicht viel trainieren konnte. Am Samstag wird es hoffentlich besser sein. Und am Sonntag bin ich wohl nicht bei 100 Prozent, aber – wir werden sehen.»

Die Bedingungen im Zeittraining waren schwierig. Nach einem Schauer begann es mit Verzögerung, in den letzten Minuten bildete sich eine trockene Ideallinie heraus. Da dies aber nicht überall auf der Strecke der Fall war, fuhren alle Piloten ihre schnellste Runde mit Regenreifen. WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) war mit 2:03,935 min der Schnellste, Bastianini verlor auf den Spanier eine knappe Sekunde. Damit war er bester KTM-Fahrer, Pedro Acosta schaffte es als Zehnter ebenfalls direkt ins Q2.

«Mein Gefühl war von Beginn an gut», freute sich Bastianini. «Ich war im Trockenen und Nassen in den Top-10, das war mein bester Freitag mit der KTM. Ich bin zum ersten Mal mit der KTM in Brünn. Das war ein Vorteil für mich, weil ich keinen Vergleich zu meinem Motorrad aus der Vergangenheit hatte – ein guter Tag! Die KTM reagiert generell etwas nervös, das ist für mich aber kein Problem. Normal leiden wir etwas an Chattering, im Nassen gab es aber keines, wir sind im Moment okay. Ich gehe davon aus, dass wir ein großartiges Wochenende haben können.»

Weshalb gelangen zum Ende des Zeittrainings keine Verbesserungen, obwohl die Strecke abtrocknete? «Weil die Verhältnisse tückisch waren», hielt der Moto2-Weltmeister von 2020 fest. «Die Linie war trocken, am Kurveneingang aber nass. Du kommst also viel schneller an als zuvor, und sobald du die Bremse loslässt, rutscht das Vorderrad.»

Ergebnisse MotoGP Brünn, Zeittraining (18. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 2:03,935 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,469 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,530

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,557

5. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,721

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,781

7. Joan Mir (E), Honda, +0,876

8. Enea Bastianini (I), KTM, +0,943

9. Alex Márquez (E), Ducati, +1,058

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,283

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,322

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,370

13. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,505

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,538

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,565

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,692

17. Pol Espargaró (E), KTM, +1,817

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +1,864

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,902

20. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,373

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,547

22. Luca Marini (I), Honda, +2,870

Ergebnisse MotoGP Brünn, FP1 (18. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:54,606 min

2. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,615 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,653

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,765

5. Enea Bastianini (I), KTM, +0,992

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,073

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,258

8. Luca Marini (I), Honda, +1,339

9. Alex Rins (E), Yamaha, +1,563

10. Takaaki Nakagami (J), +1,581

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,653

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,666

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,925

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,935

15. Pol Espargaro (E), KTM, +2,011

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,467

17. Jorge Martin (E), Aprilia, +2,522

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +2,825

19. Joan Mir (E), Honda, +3,109

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +3,315

21. Brad Binder (ZA), KTM, +4,224

22. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,298