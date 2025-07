Valentino Rossi: «Der MotoGP etwas ähnlicher» 19.07.2025 - 00:03 Von Jonas Plümer

© SRO Valentino Rossi freut sich auf sein Sprint Cup-Comeback

Valentino Rossi absolviert an diesem Wochenende einen Gaststart beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Rossi jagt dabei seinen dritten Heimsieg in Folge. SPEEDWEEK sprach mit «Il Dottore».