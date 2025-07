Marc Marquez: «Im Hospital siehst du alles schwarz»

Als Jorge Martin in Katar im Krankenhaus lag, bekam er von zahlreichen Fahrerkollegen Genesungswünsche aufs Handy, auch von MotoGP-Star Marc Marquez. Es war ein Ratschlag von Champion zu Champion.

Mit dem Titelgewinn 2024 stieg Jorge Martin in den MotoGP-Olymp auf, seit Anfang Februar ging der Spanier durch die Hölle. Drei schwere Verletzungen musste er überstehen, dazu einen Rechtsstreit mit Aprilia.



Jetzt ist wieder alles gut: Der 27-Jährige kommt körperlich in frühere Form, in Brünn kehrte er am Freitag in die Weltmeisterschaft zurück. Das Kriegsbeil mit Aprilia ist auch begraben, Martin will seinen Vertrag bis Ende 2026 erfüllen.

Die schweren Monate stand er mit Unterstützung von Freundin Maria und seiner Familie durch. Zahlreiche Fahrerkollegen spendeten ihm Zuspruch, den nach seinen Worten «wichtigsten Ratschlag» erhielt Martin von WM-Dominator Marc Marquez. «‘Triff keine Entscheidung, solange du verletzt bist’, lautete die Nachricht von Marc an mich», erzählte Jorge. «Ich habe mich sehr gefreut über die Unterstützung aller Fahrer.»

«Ich habe gehört, was Jorge gesagt hat, danke dafür», hielt Marc nach seinen zwei Bestzeiten am Freitag fest. «Wenn ich jemandem eine Nachricht sende, dann ist es nicht notwendig, dass alles veröffentlicht und in Instagram gestellt wird. Ich bevorzuge es, wenn so etwas vertraulich gehandhabt wird. Er war verletzt und ist ein Gegner. Aber natürlich ist er auch ein Champion und ich möchte jeden auf der Strecke haben. In solchen Situationen sind wir vor allem eins – Menschen. Ich habe genau verstanden, was er fühlte und welche Gedanken ihm durch den Kopf gingen. Ich sagte, dass ich ihm das Beste wünsche und gab ihm den Ratschlag. Wenn du verletzt bist und im Krankenhaus liegst, dann siehst du alles schwarz, hast keinen Lichtblick. Es sieht so aus, als wäre er überzeugt zurückgekehrt und ich bin glücklich, die Nummer 1 wieder auf der Strecke zu haben.»

Ergebnisse MotoGP Brünn, Zeittraining (18. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 2:03,935 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,469 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,530

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,557

5. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,721

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,781

7. Joan Mir (E), Honda, +0,876

8. Enea Bastianini (I), KTM, +0,943

9. Alex Márquez (E), Ducati, +1,058

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,283

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,322

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,370

13. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,505

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,538

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,565

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,692

17. Pol Espargaró (E), KTM, +1,817

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +1,864

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,902

20. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,373

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,547

22. Luca Marini (I), Honda, +2,870

Ergebnisse MotoGP Brünn, FP1 (18. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:54,606 min

2. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,615 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,653

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,765

5. Enea Bastianini (I), KTM, +0,992

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,073

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,258

8. Luca Marini (I), Honda, +1,339

9. Alex Rins (E), Yamaha, +1,563

10. Takaaki Nakagami (J), +1,581

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,653

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,666

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,925

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,935

15. Pol Espargaro (E), KTM, +2,011

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,467

17. Jorge Martin (E), Aprilia, +2,522

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +2,825

19. Joan Mir (E), Honda, +3,109

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +3,315

21. Brad Binder (ZA), KTM, +4,224

22. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,298