Marc Marquez besiegte den Fluch – und das nach Crash

Erstmals in seiner erstaunlichen Karriere siegte Marc Marquez auf dem Red Bull Ring. «Das war nur der Sprint, aber es fühlt sich gut an», grinste Ducatis MotoGP-Star. «Ich werde versuchen, das am Sonntag zu wiederholen.»

Nie zuvor konnte Marc Marquez in Österreich ein Rennen gewinnen, jetzt hat er zumindest einen Sprint-Triumph auf der Habenseite. In der 20-minütigen Hatz über 14 Runden am Samstagnachmittag hielt er sich in den ersten zwei Renndritteln am Hinterrad seines Bruders Alex auf, dann bremste er ihn aus und kreuzte letztlich mit einer guten Sekunde Vorsprung den Zielstrich.

Seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft hat der Ducati-Star damit um weitere drei Punkte auf jetzt 123 gegenüber Alex erhöht. Der Gesamtdritte, Lenovo-Teamkollege Francesco Bagnaia, hatte mit technischen Problemen an seiner Maschine zu kämpfen und gab auf dem letzten Platz liegend auf. Den Italiener trennen bereits 180 Zähler von der Spitze.



«Es ist nie einfach», meinte Marc zu seinem zwölften Sieg im 13. Sprint dieser Saison. «Vor allem nicht nach meinem Fehler im Qualifying, ich musste meinen Plan anschließend etwas anpassen.»



Marquez leistete sich einen Ausrutscher, qualifizierte sich aber dennoch für Grid-Position 4. «Ich hatte eine großartige Chance auf die Pole», sagte er. «Aber ich sah P4, attackierte zu viel und verlangte dem Bike zu viel ab. Im Sprint fuhr ich dafür konstant, es war okay. Zu Beginn konnte ich Alex nicht angreifen, weil er sehr schnell war und gut fuhr – unsere Pace war unglaublich. Ich wartete auf meinen Moment, um zu attackieren – wenn der Hinterreifen nachlässt, fühle ich mich besser. Das war nur ein Sprint, aber es fühlt sich gut an, auf dem Red Bull Ring in Spielberg zu gewinnen. Mal sehen, ob ich das am Sonntag wiederholen kann. Einfach wird das nicht, Bezzecchi und Bagnaia sind nahe an mir dran und schnell. Alex ebenfalls, aber er hat eine Long-lap-Strafe, die sich deutlich auswirken wird.»



«Wenn du aus der ersten Reihe startest, bist du entspannter», ergänzte der achtfache Champion. «Weil du dann weißt, dass dein Rennen nicht vom Start abhängen wird. Wenn du normal startest, dann kommst du als Erster, Zweiter oder Dritter in der ersten Kurve an. Aber wenn du von Platz 4 kommst, dann musst du am Start sehr präzise agieren. Vor allem hier, wo ich auf der linken Seite startete und die erste Rechtskurve sehr tückisch ist. Ich ging etwas mehr Risiko ein als normal, als ich die Kupplung losließ.»