Q1, Spielberg: Bastianini und Bezzecchi ziehen durch!

Die Fans in Spielberg sahen einen spannenden MotoGP-Dreikampf um den Einzug ins Q2. Mit einem starken Finale holte sich Enea Bastianini die Bestzeit. Weiter ebenfalls Aprilia-Ass Marco Bezzecchi.

Der erste Pilot, der kein Ticket für den direkten Einzug ins Q2 ziehen konnte, war Enea Bastianini. Der Italiener hatte auf seiner KTM RC16 mehrfach mit Sektor-Bestzeiten aufgemerkt, verpasste dann aber doch den Einzug. Noch ärger hatte es Trackhouse-Pilot Ai Ogura erwischt, der sogar auf P1 lag, seine letzte Runde vermasselte und dann noch bis auf Platz 12 zurückgereicht wurde.

Eine gewisse Favoritenrolle kam auch dem Aprilia-Werksteam zu. Denn sowohl Marco Bezzecchi als auch Champion Jorge Martin hatten nach einem schwachen Zeittraining im zweiten freien Training wieder gute Zeiten abgeliefert. Der vermeintlich prominenteste Vertreter in der 15-minütigen Q1-Sitzung: Fabio Quartararo, der 2025 immer direkt ins Q2 eingezogen war und bereits vier Pole-Positions vorweisen kann.

Zunächst war es Jorge Martin, der an der Spitze auftauchte, doch als alle Fahrer den Ring einmal umrundet hatte, schob sich Teamkollege Marco Bezzecchi mit einer 1:28,409 min knapp 0,3 sec vor den Teamkollegen. Dahinter: Bastianini, Di Giannantonio und Quartararo.

Im ersten Anlauf noch ohne Zeit blieb Maverick Vinales. Der Tech3-Pilot musste seine noch schmerzende Schulter bis zum Schluss schonen.

Im Finale mit frischem Reifenmaterial in weicher Mischung platze dann der Knoten bei Enea Bastianini. Der Teamkollege von Maverick Vinales ging an die Spitze. Seine 1:28,353 min war fünf Hundertstel besser und hielt vor Landsmann Marco Bezzecchi.

Jorge Martin wurde im Schlussspurt noch von Luca Marini auf Platz 4 zurückgereicht. Fabio Quartararo muss die Rennen von Platz 16 in Angriff nehmen. Von ganz hinten fährt der noch sichtlich angeschlagene Vinales los.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Qualifying 1 (16. August):

1. Enea Bastianini (I), KTM, 1:28,353 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,056 sec

3. Luca Marini (I), Honda, +0,275

4. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,311

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,334

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,385

7. Alex Rins (E), Yamaha, +0,531

8. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,671

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,727

10. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,732

11. Maverick Viñales (E), KTM, +1,233