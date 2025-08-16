Spielberg: Pole für Bezzecchi – Marc Marquez stürzt

Marc Marquez bei seinem Abflug in der Schikane

Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi schnappte sich im Qualifying in Spielberg die Pole-Position. Alex Marquez und Pecco Bagnaia komplettieren die erste Startreihe. MotoGP-Star Marc Marquez nach Sturz nur auf Platz 4.

Im FP2 am Samstagmorgen war Ducati-Werksfahrer Marc Marquez mit 1:28,751 min der Schnellste. Auf Teamkollege Pecco Bagnaia hatte er über drei Zehntelsekunden Vorsprung. Dritte Kraft war KTM-Pilot Pedro Acosta.

Enea Bastianini (KTM Tech3) und Marco Bezzecchi (Aprilia) schafften als Schnellste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2.

Im FP2 am Samstagmorgen war Ducati-Werksfahrer Marc Marquez mit 1:28,751 min der Schnellste. Auf Teamkollege Pecco Bagnaia hatte er über drei Zehntelsekunden Vorsprung. Dritte Kraft war KTM-Pilot Pedro Acosta.

Enea Bastianini (KTM Tech3) und Marco Bezzecchi (Aprilia) schafften als Schnellste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2.

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 bei 24 Grad Celsius Lufttemperatur setzte Bezzecchi mit 1:28,562 min die erste Bestzeit.

Nach vier Minuten flog Johann Zarco in Kurve 4 ab – er richtete danach seine Honda im Kiesbett wieder auf.

Nach fünf Minuten fuhr Marc Marquez mit 1:28,220 min eine neue Bestzeit. Dahinter folgte mit knapp drei Zehntelsekunden Rückstand Bruder Alex. Eine Minute später setzte sich Acosta auf die vierte Position. Bezzecchi und Fernandez lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Rängen 5 und 6. Acosta musste danach seine RC16 in die Box zurückschieben – anscheinend ist dem 21-Jährigen der Sprit ausgegangen.

Zur Hälfte der Session fuhren die Fahrer in die Box zurück, um sich für die finale Zeitenjagd frische Reifen abzuholen.

Danach ging es Schlag auf Schlag: Vier Minuten vor dem Ende setzte sich Bezzecchi mit 1:28,060 min an die Spitze. Dahinter folgten Alex Marquez, Bagnaia und Marc Marquez. Dann folgte das Drama für den achtfachen Weltmeister – er rutschte in der Schikane auf dem Kerb aus und flog ins Kiesbett. Er richtete seine GP25 wieder auf und fuhr weiter. Raul Fernandez stürzte danach in Kurve 3.

An die Zeit von Bezzecchi kam niemand mehr heran – der Italiener holte sich seine fünfte Pole-Position in seiner MotoGP-Karriere. Alex Marquez und Pecco Bagnaia komplettieren die erste Startreihe.

Marc Marquez konnte nach seinem Crash keine weitere Attacke starten – er wurde Vierter. Neben ihm in der zweiten Startreihe stehen Enea Bastianini und Fermin Aldeguer.

Die dritte Startreihe bilden Pedro Acosta, Franco Morbidelli und Raul Fernandez. Joan Mir wurde Zehnter und bester Honda-Pilot. Binder und Zarco folgten auf den Rängen 11 und 12.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Qualifying 2 (16. August):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:28,060 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,016 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,142

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,160

5. Enea Bastianini (I), KTM, +0,176

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,242

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,356

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,379

5. Raul Fernández (E), Aprilia, +0,488

10. Joan Mir (E), Honda, +0,611

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,701

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,727



Die weitere Startplätze:

13. Luca Marini (I), Honda

14. Jorge Martin (E), Aprilia

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha

17. Alex Rins (E), Yamaha

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha

19. Ai Ogura (J), Aprilia

20. Jack Miller (AUS), Yamaha

21. Maverick Viñales (E), KTM