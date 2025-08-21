Balaton-Rookie Bastianini: Qualifying extrem wichtig!

Bei den letzten Rennen zeigte KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini enormen Speed. Da der Italiener noch keine Runde auf dem neuen Ring in Ungarn absolviert hat, machte sich «La Bestia» bei seinen Landsleuten schlau.

Kurios: Seit der Rückkehr von einer heftigen Lebensmittelvergiftung inklusive Krankenhausaufenthalt ist Enea Bastianini mit der Tech3-KTM bei der MotoGP-Musik. Nur drei Tage nach der Entlassung stand der letztjährige Ducati-Werksfahrer erstmals im KTM-Leder auf dem MotoGP-Podest.

Mit einer Ausbeute von 14 Punkten zählte Bastianini auch auf dem Red Bull Ring zu den erfolgreichen Athleten. Auf der RC16 aus Österreich fuhr er gleich schnell wie 2024 mit der überlegenen Werks-Ducati. Zum Vergleich: Pecco Bagnaia, der die letzten Jahre in Österreich dominiert hatte, blieb auf seiner Zeit sitzen.

Als sich Enea Bastianini den Medien im Fahrerlager des Balaton Park Circuit stellte, gestand der KTM-Pilot seine Ahnungslosigkeit: «Ich kenne den Kurs nicht, bis jetzt habe ich nicht eine Runde gedreht – nicht einmal zu Fuß. Aber das macht es spannend. Ein neuer Kurs ist immer aufregend und ich freue mich sehr, hier zu sein.»

Der Fahrer aus Rimini holte sich immerhin einen Erfahrungsbericht seines Kumpels Mattia Casadei ein. Der Landsmann bestreitet neben der MotoE, die auch in Ungarn fährt, die Supersport-Weltmeisterschaft und fuhr bereits hier um WM-Punkte. Bastianini: «Von Mattia weiß ich auch nur, dass der Kurs sehr kompakt ist, und speziell mit dem MotoGP-Bike wird es sicher eine große Herausforderung.»

Bastianini weiter: «Ich denke aber, das Layout ist sehr interessant. Durch den Charakter wird das Qualifying noch wichtiger. Ich hoffe sehr, dass wir unsere Konkurrenzfähigkeit hierher übertragen konnten. Wenn du hier nicht bei der Spitze bist, dann wird es extrem schwer.»

Auch der Start wird eine große Rolle spielen, wie der 13-fache GP-Sieger betonte: «Wir haben zuletzt in Österreich wieder gesehen, wie speziell die Starts mit dem MotoGP-Bike sind. Es muss alles passen, die ganzen Hilfseinrichtungen, die richtige Linie. Und wenn es noch enger zugeht, dann wird es noch schwieriger – und auch gefährlicher, besonders wenn du nicht weit vorne bist!»

An der Seite von Enea Bastianini fährt bei Tech3 wieder Pol Espargaro. Der Testfahrer vertritt den noch nicht wieder ausreichend hergestellten Maverick Vinales.