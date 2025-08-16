Enea Bastianini nach Sprintrennen: «Ich bin zurück!»

Enea Bastianini lieferte im MotoGP-Sprint auf dem Red Bull Ring erneut eine solide Vorstellung: Nach Startproblemen rettete er Platz 7 ins Ziel. Der Aufwärtstrend mit der KTM RC16 geht weiter.

Enea Bastianini setzte beim Spielberg-Sprint seinen jüngsten Aufwärtstrend fort. Von Startplatz 5 aus ins Rennen gegangen, erwischte der KTM-Tech3-Pilot keinen idealen Start und fiel zunächst zurück. Danach lieferte er sich einen langen Schlagabtausch mit Fermin Aldeguer (Ducati). Am Ende überquerte er die Ziellinie als Siebter, mit über acht Sekunden Rückstand auf Sprint-Sieger Marc Marquez (Ducati).

«Der Start war so lala, ich musste viel riskieren in der ersten Rennhälfte, um wieder nach vorne zu kommen», schilderte Bastianini. «Nach einem Kontakt mit Aldeguer bin ich weit gegangen und musste erneut aufholen. Das war enttäuschend.»

Trotz allem zieht der Italiener eine positive Bilanz. «Wir haben seit Assen einen Schritt gemacht. Ich habe meinen Fahrstil verbessert, jetzt sehe ich wieder, dass es mein echter Stil ist. Es ist schön, wieder da vorne kämpfen zu können, um etwas Wichtiges», betonte er. «Vor ein paar Wochen habe ich mich von außen gesehen und gedacht: Das bin nicht ich. Jetzt bin ich wieder der alte Enea.»

Auch im Qualifying hatte er sich stark präsentiert. «Wenn es kälter ist, wie am Morgen, kann ich viel mehr Druck auf den Vorderreifen bringen und bin deutlich schneller. In Spielberg war ich sogar kurz auf Pole-Kurs, habe aber einen Fehler im dritten Sektor gemacht. Aber: Der Speed ist zurück», freute sich der 7-fache MotoGP-Sieger.

In der WM-Wertung verbesserte sich «La Bestia» mit 52 Punkten auf Rang 16, punktgleich mit Luca Marini (Honda) und Jack Miller (Yamaha). Nach dem schwierigen Saisonstart zeigt die Formkurve des 27-Jährigen nun klar nach oben.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (16. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 14 Runden in 20:56,071 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,180 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,126

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +4,032

5. Brad Binder (ZA), KTM, +4,782

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +6,032

7. Enea Bastianini (I), KTM, +8,294

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,953

9. Johann Zarco (F), Honda, +11,999

10. Jorge Martin (E), Aprilia, +12,111

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,387

12. Luca Marini (I), Honda, +13,704

13. Joan Mir (E), Honda, +13,822

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +14,564

15. Ogura (J), Aprilia, +18,414

16. Alex Rins (E), Yamaha, +19,365

17. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,844

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +21,581

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück



WM-Stand nach 25 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 393 Punkte. 2. A. Marquez 270. 3. Bagnaia 213. 4. Bezzecchi 162. 5. Di Giannantonio 144. 6. Morbidelli 139. 7. Acosta 131. 8. Zarco 110. 9. Quartararo 102. 10. Aldeguer 101. 11. Binder 73. 12. Vinales 69. 13. R. Fernandez 66. 14. Miller 52. 15. Marini 52. 16. Bastianini 52. 17. Ogura 51. 18. Rins 42. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 442 Punkte. 2. Aprilia 193. 3. KTM 182. 4. Honda 148. 5. Yamaha 133.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 606 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 371. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 283. 4. Red Bull KTM Factory Racing 204. 5. Aprilia Racing 179. 6. Monster Energy Yamaha 144. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 129. 8. Trackhouse MotoGP Team 117. 9. LCR Honda 111. 10. Honda HRC Castrol Team 84. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.