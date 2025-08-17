Bastianini (5.) spekulierte mit einem Podestplatz

KTM-Tech3-Ass Enea Bastianini fuhr auf dem Red Bull Ring in Spielberg ein starkes MotoGP-Rennen – er kam auf Platz 5 ins Ziel und lobte die Arbeit der Mattighofener.

Enea Bastianini bestätigte am Sonntag in Spielberg mit Rang 5 im MotoGP-Hauptrennen seine aufsteigende Tendenz und holte das beste Saisonergebnis. Dem 27-jährigen Italiener aus Rimini, der für das Red-Bull-KTM-Tech3-Team von Hervé Poncharal fährt, fehlten im Ziel zwei Sekunden auf seinen spanischen Markenkollegen Pedro Acosta aus dem Werksteam.

«La Bestia» war von Startplatz 5 aus losgefahren. Nach dem Start war er zunächst auf Platz 6, musste sich dann aber nach einem Fehler von Position 9 aus wieder nach vorne fighten. Dabei ging er am starken Joan Mir, Brad Binder und Pecco Bagnaia vorbei. «Es ist das beste Ergebnis des Jahres – ich bin zufrieden», erzählte Bastianini.

Dann schränkte der Italiener aber ein: «Ich bin nicht happy über den Start, da habe ich einen Fehler gemacht hinter Alex Marquez. Wahrscheinlich war der Windschatten hinter ihm schuld. Ich konnte das Motorrad nicht verzögern. Das restliche Rennen war dann aber gut – ich bin konstant gefahren.»

«Ich habe dann kurz auch ein wenig an das Podium gedacht, als ich Marco nah vor mir gesehen habe. Am Ende war es aber schwer – der Reifen war verbraucht, der Grip hat stark abgebaut, also musste ich den Reifen schonen», verriet Bastianini. «Auf dieser Piste kann das leicht passieren, wir haben harte Bremszonen. Der Reifen hat auch eine andere Karkasse. Am Ende kann ich mit Platz 5 zufrieden sein.»

Viel Zeit zum Ausruhen gibt es nicht, nächste Woche findet bereits der Ungarn-GP statt. «Jetzt geht es auf den Balaton Ring, eine ganz neue Strecke für alle Fahrer. Es wird ein seltsames Rennen, die Piste ist sehr eng. Ich bin durchaus zuversichtlich, aber es wird möglicherweise nicht einfach. Die Konstanz fehlt uns noch etwas in einigen Rennen im Vergleich zu den anderen Herstellern. Aber ich habe die Verbesserungen bei KTM gesehen, das Werk arbeitet gut, das war klar sichtbar – und das ist auch wichtig.»

Die Vorgabe von Bastianini für die nächsten Wochen ist unmissverständlich: «Wir müssen noch etwas besser verstehen, wie wir den Reifen managen können. Normalerweise kann ich in den letzten fünf oder sechs Runden eines Rennens mehr herausholen – das ist im Moment noch nicht das Fall. Ich hoffe, dass wir da etwas finden können.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (17. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 28 Runden in 42:11,006 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,118 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +3,426

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,864

5. Enea Bastianini (I), KTM, +8,731

6. Joan Mir (E), Honda, +10,132

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,476

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +12,486

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,472

10. Alex Marquez (E), Ducati, +15,537

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,185

12. Johann Zarco (F), Honda, +16,241

13. Luca Marini (I), Honda, +18,478

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,491

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,256

16. Alex Rins (E), Yamaha, +30,316

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +34,008

18. Jack Miller (AUS), Yamaha, +37,478

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Aprilia, 20 Runden zurück



WM-Stand nach 26 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 418 Punkte. 2. A. Marquez 276. 3. Bagnaia 221. 4. Bezzecchi 178. 5. Morbidelli 144. 6. Di Giannantonio 144. 7. Acosta 144. 8. Aldeguer 121. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 103. 11. Binder 82. 12. R. Fernandez 73. 13. Vinales 69. 14. Bastianini 63. 15. Marini 55. 16. Ogura 53. 17. Miller 52. 18. Mir 42. 19. Rins 42. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 467 Punkte. 2. Aprilia 209. 3. KTM 195. 4. Honda 158. 5. Yamaha 134.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 639 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 397. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 288. 4. Red Bull KTM Factory Racing 226. 5. Aprilia Racing 195. 6. Monster Energy Yamaha 145. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 140. 8. Trackhouse MotoGP Team 126. 9. LCR Honda 115. 10. Honda HRC Castrol Team 97. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.