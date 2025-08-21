Honda-Unglück: Espargaro fällt nach Radunfall aus

Als Ersatz für den am Knie verletzten Somkiat Chantra aktivierte Honda den routinierten Aleix Espargaro. Doch die Kunden-Honda bleibt auch in Ungarn stehen. Espargaro verletzte sich bei einem Radunfall.

Schlechte Nachrichten aus dem Honda-Lager. Auch beim MotoGP-Comeback-Event in Ungarn werden nur drei Honda RC213V am Start sein. Wie die Mannschaft von LCR mitteilte, kann Aleix Espargaro die Vertretung nicht übernehmen.

In dem offiziellen Statement heißt es: «Leider hatte Aleix vor einigen Tagen einen Fahrradunfall. Obwohl es zunächst nur leicht aussah, kam er am Donnerstagmorgen mit starken Rückenschmerzen an der Rennstrecke an. Medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass sein L3-Wirbel betroffen ist. Er kehrt nun nach Barcelona zurück, um sich weiteren Untersuchungen im Hospital Universitari Dexeus zu unterziehen. Angesichts der Umstände wird Somkiat Chantra an diesem Wochenende nicht ersetzt.

Das IDEMITSU Honda LCR Team dankt Aleix für seine Hilfsbereitschaft und wünscht ihm eine schnelle Genesung.»

Ob es dabei bleibt, dass die Honda in Idemitsu-Farben am Balaton-Circuit nicht zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Die offiziellen Regeln besagen, dass Chantra ersetzt werden muss. Aufgrund der Kurzfristigkeit dürfte es aber unwahrscheinlich sein, dass Honda bis zum Beginn des FP1 am Freitag noch einen Ersatz-Ersatzpilot aufstellt.

Der Ausfall Espargaros von Rennradprofi Aleix Espargaro ist der erste Konflikt der beiden Sport-Engagements. Der Katalane ist 2025 zeitgleich für HRC als Testfahrer und als Radrennfahrer für die spanische Mannschaft Lidl-Trek aktiv.