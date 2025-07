Aleix Espargaro: Crash & Aufgabe bei Österreich-Tour

Honda-MotoGP-Edeltester Aleix Espargaro musste beim Profi-Radrennen «Tour of Austria» am Freitag nach einem Unfall mit Schmerzen aufgeben. Es besteht sogar der Verdacht auf einen Bruch beim Ex-Stammfahrer.

Für den früheren MotoGP-Stammfahrer Aleix Espargaro ist das Abenteuer beim Rad-Profi-Zirkus früher als erwartet zu Ende gegangen. Der Katalane hatte Mittwoch bei der «Tour of Austria» sein Debüt im Profi-Lager der Rennrad-Asse gegeben, war seitdem auf der Tour unterwegs. Der 35-Jährige trat für das Team Lidl Trek an.

Am Freitag war dann aber bereits Endstation. Auf dem dritten von fünf Teilstücken kam für den «Rookie» das Ende. Espargaro war in eine Kollision verwickelt und stürzte. Dabei verletzte er sich an der Hand – klagte über Schmerzen in der rechten Hand und musste dann aufgeben. Es wird sogar ein leichter Bruch im Daumen der rechten Hand vermutet, der dick angeschwollen war.

Am Freitagabend war der Familienvater wieder zurück in Spanien, nämlich in der Notaufnahme der Klinik in Barcelona, wo er sich einem Check unterzogen hat. «Es ist anscheinend etwas gebrochen», musste Aleix Espargaro feststellen. «Ich wollte es dann nochmals versuchen, konnte aber die Bremse nicht betätigen. Ich hoffe, dass ich bald wieder zurück bin und wünsche dem Team alles Gute.»

Zur Erinnerung: Espargaro verlor auf dem ersten Teilstück 13 Minuten auf die Spitze, beendete es am Mittwoch an Rang 87. Am Donnerstag bei Regen konnte er sich in den Dienst seiner Teamkollegen stellen und half Hector Alvarez am Ende zu Tagesrang 3. Wann der dreifache MotoGP-Sieger wieder ein Radrennen auf Profi-Niveau bestreiten wird, ist bislang nicht bekannt.