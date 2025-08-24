Balaton-Fan Martin (4.): «Ich liebe die Strecke!»

MotoGP-Champion Jorge Martin hatte von allen Piloten den stärksten Vorwärtsdrang. Die Startnummer 1 überholte ein Dutzend Piloten und feierte mit Platz 4 sein bestes Ergebnis mit dem Aprilia-Werksteam.

Nach einem bescheidenen Qualifying musste Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin in Ungarn zweimal von Platz 16 starten. Für viele Piloten eine aussichtslose Lage auf dem sehr engen Balaton Park Circuit. Nicht für Martin, der zweimal entfesselt unterwegs war.

Nach Platz 7 im Sprint ging es über die lange Distanz bis auf Platz 4. Im Ziel lag Jorge Martin elf Sekunden hinter Sieger Marquez. Auf den aus Reihe 1 losgefahrenen Teamkollegen Marco Bezzecchi waren es vier Sekunden. Entsprechend tauchte Martin in bester Laune bei den Pressevertretern auf. «Ich habe heute geliefert. Wer sagt, dass man auf der Strecke hier nicht überholen kann?»

Vom Weltmeister gab es für den nur warme Worte: «Ich denke, die Strecke ist fantastisch, um Rennen zu fahren – ich liebe Sie!»

Der Pilot aus Madrid legte den Grundstein früh: «Ich habe, obwohl ich eigentlich nicht auf der besten Linie war und auf dem Randstein abgebremst habe, schon zwei oder drei Fahrer in Kurve 1 überholt, in Kurve 2 wieder zwei, den nächsten in Kurve 3, dann 5, dann 9. Ich konnte sehr gut überholen.»

Auch als sich die Hektik der Startphase gelegt hatte, blieb Martin schnell. Stellenweise lagen die Rundenzeiten auf dem Niveau der Startnummer 93. Dass Martin die Aprilia nun verstanden hat, zeigt ein Blick auf die Liste der schnellsten Rennrunden. Der Spanier fuhr im besten Umlauf 0,004 sec langsamer als Bezzecchi.

«Ja, das Tempo war auch in der zweiten Hälfte hoch, als ich freie Fahrt hatte. Ich denke, ich kann sagen, dass ich jetzt bei Aprilia angekommen bin. Wir haben jetzt ein schon sehr gutes Basis-Set-Up geschaffen. Noch ist das Gefühl für das nicht bei 100 Prozent, aber es ging wieder nach oben – dank der immensen Arbeit von Aprilia. Für uns alle bedeutet Platz eine weitere große Motivation.»

Ein wichtiger Punkt – Martin ging ohne Druck ans Werk: «Ich hatte keine Erwartungen und bin ohne Resultat im Kopf. Und genauso werde ich es auch bei den nächsten Rennen machen. Ob dabei dann auch einmal ein Podium herauskommt? Schön, wenn es so ist, aber ich denke da jetzt nicht drüber nach», so der Champion.

Doch Träumen ist erlaubt. Jorge Martin: «Perfekt wäre aber auch, wenn wir ganz nach vorne kommen. Die Vorstellung an einen ersten Sieg mit der Aprilia ist da und wenn der Tag kommt, wird er fantastisch.»

Noch spielt Jorge Martin in der WM-Tabelle. Mit 13 Punkten mehr für Rang sprang Martin aber einige Plätze auf Rang 20 vor.

Ergebnisse MotoGP Balaton Park, Rennen (24. August):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 26 Runden in 42:37,681 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +4,314 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,488

4. Jorge Martin (E), Aprilia, +11,069

5. Luca Marini (I), Honda, +11,904

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +12,608

7. Brad Binder (ZA), KTM, +12,903

8. Pol Espargaro (E), KTM, +14,015

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,854

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,473

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,112

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,021

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,861

14. Alex Marquez (E), Ducati, +25,938

15. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,262

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +55,239

– Enea Bastianini (I), KTM, 25 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 22 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 16 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 455 Punkte. 2. A. Marquez 280. 3. Bagnaia 228. 4. Bezzecchi 197. 5. Acosta 164. 6. Morbidelli 161. 7. Di Giannantonio 154. 8. Aldeguer 126. 9. Zarco 114. 10. Quartararo 109. 11. Binder 91. 12. R. Fernandez 73. 13. Marini 72. 14. Vinales 69. 15. Bastianini 63. 16. Ogura 58. 17. Miller 52. 18. Mir 46. 19. Rins 45. 20. Martin 23. 21. P. Espargaro 16. 22. Nakagami 10. 23. Oliveira 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 504 Punkte. 2. Aprilia 228. 3. KTM 215. 4. Honda 175. 5. Yamaha 140.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 683 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 406. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 315. 4. Red Bull KTM Factory Racing 255. 5. Aprilia Racing 228. 6. Monster Energy Yamaha 154. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 148. 8. Trackhouse MotoGP Team 131. 9. Honda HRC Castrol Team 118. 10. LCR Honda 115. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 65.



