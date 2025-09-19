MotoGP in Indonesien: Fan-Event mit Rossi in Jakarta

Zusammen mit Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio wird Rossi in den Straßen von Jakarta unterwegs sein

Am 30. September wird MotoGP-Ikone Valentino Rossi gemeinsam mit den VR46-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio durch die Straßen von Jakarta fahren, um die Fans auf den Indonesien-GP einzustimmen.

Vom 3. bis 5. Oktober gastiert die MotoGP-WM in Mandalika. Der Grand Prix von Indonesien ist jedes Jahr ein besonderes Highlight im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft – wegen der spektakulären Strecke, die viele Fahrer gerne mögen, und natürlich aufgrund der enthusiastischen Fans in dem asiatischen Land.

Sponsor des Grand Prix ist Pertamina, ein indonesischer Erdöl- und Erdgaskonzern. Auch das VR46-MotoGP-Team von Valentino Rossi wird von dem Unternehmen gesponsert.

Zur Einstimmung auf das Rennwochenende wird Ikone Valentino Rossi gemeinsam mit seinen Fahrern Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio am 30. September durch die Straßen der indonesischen Hauptstadt Jakarta fahren, wobei die Fans dem neunfachen Weltmeister und den MotoGP-Piloten näher als je zuvor sein werden.

Das Fan-Event wird von Pertamina und dem VR46-Racing-Team organisiert. Bereits im Januar dieses Jahres enthüllte die italienische Truppe in Jakarta vor dem Saisonstart die MotoGP-Bikes, die gelben Ducati Desmosedici. Dieses Mal ist jedoch mit Rossi der Chef persönlich mit dabei.

Zudem wird bei der Veranstaltung am 30. September «eine Überraschung für ganz Indonesien enthüllt», hieß es in der Pressemitteilung von VR46. Weitere Informationen und Details zu den geplanten Aktivitäten sollen in den kommenden Tagen über die offiziellen Team-Kanäle bekannt gegeben werden.