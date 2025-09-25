Honda-Pilot Zarco: «In Suzuka hätten wir mehr Druck!»

MotoGP-Routinier Johann Zarco will beim Japan-GP zu alter Stärke zurückfinden. Die Erkenntnisse aus dem Misano-Test sollen ihm dabei helfen. Weshalb er in Motegi als Honda-Fahrer keinen großen Druck verspürt.

Im ersten Saisondrittel sorgte MotoGP-Ass Johann Zarco im Honda-Lager für Begeisterungsstürme. Die Höhepunkte waren der Sieg im Grand Prix in Le Mans und Platz 2 in Silverstone. Daneben holte der Franzose einige weitere Top-5-Platzierungen.

Seit dem Aragon-GP ist der Erfolgslauf von Zarco ins Stocken geraten. Zwar konnte er einige weitere Top-10-Ergebnisse einfahren, Top-Resultate blieben jedoch aus. Zuletzt erreichte der LCR-Honda-Pilot in Misano die Ränge 11 und 16. In der WM-Tabelle ist Zarco mittlerweile auf Position 10 abgerutscht.

Beim Großen Preis von Japan möchte Zarco in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Erkenntnisse aus dem Misano-Test machen ihn zuversichtlich. «Es ist immer großartig, auf das Bike zu steigen. Ich mag Motegi, es sieht zudem danach aus, dass wir gutes Wetter haben werden», meinte der 35-Jährige am Donnerstag vor dem Rennwochenende. «Nach dem Misano-Test werden wir die neuen Teile von Honda auch in Motegi zur Verfügung haben. Wir werden versuchen, mit dem neuen Paket eine gute Leistung zu erzielen. Ich möchte damit das gute Gefühl zurückerlangen und wieder in die Top-10 kommen – das ist mein Hauptziel für den Rest der Saison.»

Die Rennstrecke in Motegi wurde 1997 von Honda als Allround-Teststrecke gebaut. Auf dem 4,8 Kilometer langen Kurs mit acht Rechts- und sechs Linkskurven haben schon viele Motorräder der Honda Racing Corporation ihre ersten Kurven genommen. Im Lauf der Jahre konnten dort zahlreiche Honda-Fahrer Siege einfahren – Marc Marquez gewann den Japan-GP mit dem Honda-Werksteam dreimal (2016, 2018 und 2019).

Wird es ein spezielles Wochenende für einen Honda-Fahrer? «Nein. In Suzuka macht Honda mehr Druck als in Motegi. Wenn wir jedes Wochenende um den Sieg kämpfen würden, wäre vielleicht Druck da, aber momentan befinden wir uns nicht auf diesem Level», winkte Suzuka-Sieger Zarco ab. «Wir werden es ruhig angehen lassen, denn Marc (Marquez) wird hier wohl den Titel gewinnen.»

WM-Stand nach 32 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 512 Punkte. 2. A. Marquez 330. 3. Bagnaia 237. 4. Bezzecchi 229. 5. Acosta 188. 6. Morbidelli 180. 7. Di Giannantonio 179. 8. Aldeguer 141. 9. Quartararo 137. 10. Zarco 117. 11. Binder 101. 12. Marini 94. 13. Bastianini 84. 14. R. Fernandez 84. 15. Vinales 72. 16. Ogura 69. 17. Miller 58. 18. Mir 50. 19. Rins 45. 20. Martin 34. 21. Oliveira 24. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 575 Punkte. 2. Aprilia 271. 3. KTM 248. 4. Honda 198. 5. Yamaha 168.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 749 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 471. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 289. 5. Aprilia Racing 271. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 172. 8. Trackhouse MotoGP Team 153. 9. Honda HRC Castrol Team 144. 10. LCR Honda 119. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 85.